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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／文化大學14人PCR結果出爐！　「全部都是陰性」

記者袁茵／台北報導

文化大學近期出現4名學生確診新冠肺炎，2日由台北市政府新成立的「快篩機動隊」進行快篩檢測，台北市副市長黃珊珊2日晚間受訪時表示，一共篩檢314人，14人快篩陽性，陽性率為4.46％。而台北市政府3日上午公布這14名快篩陽性者PCR結果，全部都是陰性。

▲▼文大學生宿舍染疫北市府機動快篩部隊篩檢。（圖／記者宋良義攝）

▲文大學生宿舍染疫，北市府成立機動快篩部隊篩檢。（圖／記者宋良義攝）

北市府1日成立快篩機動隊，由聯合醫院領軍，首次出勤便是抵達文化大學進行快篩。根據北市府3日晚間統計，207人於文化大學快篩，106人前往剝皮寮快篩站，1人赴聯合醫院陽明院區，人數總計314人，快篩陽性14人，陽性率4.46％。

事隔一日，台北市政府公布該14名快篩陽性者的PCR結果，全部都是陰性。

台北市副市長黃珊珊3日受訪時表示，2日快篩陽性部分有14人，晚上有請實驗室加速，所以已經確定14名快篩陽性者的PCR全是陰性，後來也就解除這些人的隔離，「這目前在我們篩檢完的這棟宿舍裡面全都是陰性。」

被問到過去有無這樣「快篩陽性、PCR陰性」案例？黃珊珊說，之前看到有消防員、萬華區公所和護所，以及替代役中心等，也有全部快篩陽性，結果PCR全部都陰性，這種狀況就是所謂偽陽性，過去也有聽到台中朝陽大學出現29人快篩陽，最後PCR全數陰性的案例。

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