重症醫籲買到疫苗也不能鬆懈　「發揮保護力要一段不短的時間」

記者黃翊婷／綜合報導

台灣新冠肺炎疫苗短缺，民間企業、團體甚至是地方政府，都曾表態願意與藥廠洽購疫苗，佛光山也將在今日（3日）中午公布與嬌生的交涉結果。重症醫師陳志金今早在臉書PO文表示，就算真的買到疫苗，大家也不能鬆懈，「施打和發揮保護效果，還需要一段不短的時間。」

▲5月底開打的41萬劑AZ疫苗，優先開放給醫護人員接種。（圖／記者李毓康攝）

國際佛光會日前提議進口50萬劑嬌生疫苗，嬌生公司隨後卻發表聲明強調，只與政府機構協商相關事宜。雖然國際佛光會中華總會總會長趙怡事後立即表明立場，就是希望「起個頭，讓政府來對接」，後續動作還是要政府來做，因為不管是簽約後的疫苗運輸、檢驗、分配都需要政府接手，「畢竟我們也不是專業的機構、藥廠」，但能否與嬌生交涉成功，最後的結果將在今日中午公布。

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重症醫師陳志金在臉書PO文中表示，肯定那些想要協助購買疫苗的人、組織和地方政府，當然如果可以買到，大家都開心，但如果買不到，也不必灰心，畢竟藥廠是在其他國家，也只願意與中央政府接洽，他們也不是在刁難特定的國家，「有這份心意，真的很好！」

不過，陳志金也提醒，目前最重要的還是要做好個人防護，避免群聚，畢竟即使買到疫苗，「施打和發揮保護效果，還需要一段不短的時間」，所以大家一定要團結一致，才能共同度過難關，「我們的敵人是病毒，不是彼此。」