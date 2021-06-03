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重症醫籲買到疫苗也不能鬆懈　「發揮保護力要一段不短的時間」

記者黃翊婷／綜合報導

台灣新冠肺炎疫苗短缺，民間企業、團體甚至是地方政府，都曾表態願意與藥廠洽購疫苗，佛光山也將在今日（3日）中午公布與嬌生的交涉結果。重症醫師陳志金今早在臉書PO文表示，就算真的買到疫苗，大家也不能鬆懈，「施打和發揮保護效果，還需要一段不短的時間。」

▲▼日前運抵台灣的AZ疫苗41萬劑，從5月28日起陸續開打，圖為30日上午許多之前尚未施打的第一類醫護人員前往南港成德區民活動中心施打疫苗，現場排隊人潮大排長龍,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,R0值。（圖／記者李毓康攝）

▲5月底開打的41萬劑AZ疫苗，優先開放給醫護人員接種。（圖／記者李毓康攝）

國際佛光會日前提議進口50萬劑嬌生疫苗，嬌生公司隨後卻發表聲明強調，只與政府機構協商相關事宜。雖然國際佛光會中華總會總會長趙怡事後立即表明立場，就是希望「起個頭，讓政府來對接」，後續動作還是要政府來做，因為不管是簽約後的疫苗運輸、檢驗、分配都需要政府接手，「畢竟我們也不是專業的機構、藥廠」，但能否與嬌生交涉成功，最後的結果將在今日中午公布。

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重症醫師陳志金在臉書PO文中表示，肯定那些想要協助購買疫苗的人、組織和地方政府，當然如果可以買到，大家都開心，但如果買不到，也不必灰心，畢竟藥廠是在其他國家，也只願意與中央政府接洽，他們也不是在刁難特定的國家，「有這份心意，真的很好！」

不過，陳志金也提醒，目前最重要的還是要做好個人防護，避免群聚，畢竟即使買到疫苗，「施打和發揮保護效果，還需要一段不短的時間」，所以大家一定要團結一致，才能共同度過難關，「我們的敵人是病毒，不是彼此。」

肯定那些想要協助購買疫苗的人、組織和地方政府，買得到，大家當然開心！買不到，也不必灰心，畢竟，原廠在其他國家，也只是願意和中央政府接洽。原廠也不是在刁難特定的國家。有這份心意，真的很好！ 目前還是要做好個人防護、避免群聚～ 即使買到疫苗，施...

Icu醫生陳志金發佈於 2021年6月2日 星期三

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