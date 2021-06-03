學生確診單日增10人！　全台352染疫生「大專校院最多」

▲文大學生宿舍染疫北市府機動快篩部隊篩檢。（圖／記者宋良義攝）



記者許展溢／台北報導

教育部今（3日）上午公布最新全台各級學校的學生確診個案數統計，截至昨天下午5點半，國內學生染疫人數為352人，比前一天增加10人，又以大專院校染疫學生最多，有134人，其次為國小76人、高中59人、國中48人，和幼兒園35人。

其中，大專院校部分，文化大學爆發群聚感染，男宿舍大倫館有4人確診，台北市快篩機動部隊「剝皮寮快篩特攻隊1號」2日首度出勤前往文大，北市府出動30餘人出動篩檢，篩檢時間為上午9時30分至下午4時30分，北市副市長黃珊珊也於中午11時30分左右到場視察。到了晚間，黃珊珊受訪時表示，文大的行動快篩站2日共快篩314位學生，有13位在快篩站呈現陽性，有1位因有症狀，所以送至陽明醫院急診室快篩後陽性。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲徐興慶說，在時間壓力下無法面面顧到，對於大家意見，學校會記取經驗教訓，修正改進。（圖／記者宋良義攝）



文大校長徐興慶指出，這次大倫館疫情來得突然，學校為確保住宿同學的健康安全，絕對需要快速請求政府支援，進行全面篩檢，慶幸獲北市府團隊等協助，促成全國首次前進校園的機動快篩，快篩隊前天下午到校勘查後決定第二天馬上快篩，學校在短短幾個小時完成場地布置、人員調度、車輛調度、受檢學生造冊，和數百位同學的三餐飲食，時間壓力之下難免無法面面顧到，對於大家的意見，學校會記取經驗教訓，修正改進。

徐興慶最後喊話師生，戰役不會就此終止，請大家繼續同心抗疫，保護自己，保護家人朋友，謹慎但充滿信心的往前走，謹慎但充滿信心的往前走。

▲教育部統計最新學生確診數。（圖／教育部提供）