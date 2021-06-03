星宇航空出「口罩」了！4色融入最美制服元素　6／5起3通路開賣

▲星宇航空推出口罩，6/5起正式開賣。（圖／星宇航空）

記者李宜秦／台北報導

去年開始新冠肺炎肆虐全球，最重要的防疫物資之一口罩商機大起，星宇航空今日宣佈進軍口罩時尚界，首創以「飛航員」、「空服員」、「航機工程師」、「地面勤務」制服元素為設計概念，聯手台灣知名口罩大廠親親JIUJIU打造四款極具航空美感之醫療級口罩（未滅菌），6月5日起正式開賣。

星宇航空表示，新上市的口罩組合款(4款，共20入)每盒NT$389，5入款每盒NT$99，7-ELEVEN門市、小三美日線上通路、康是美線上通路等6月5日起正式開賣。

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星宇全系列制服2019年奪下英國著名媒體The Design Air最佳航空新制服奬，這次將制服元素融入四款口罩設計。本次獨家採用四鋼印口罩，並且通過衛部醫器製壹字第008730號／廣告許可字號，衛部器廣字第11001005號，國家檢驗標準認證。

▲▼星宇航空推出口罩，共有四色可選，6/5起正式開賣。（圖／星宇航空）

空服款選以灰白金未來感配色，圖騰來自於女性空服員的絲巾設計，飛航員款以機長夾克概念打造，沉穩霧黑主色搭配夾克上的「SAFETY IS OUR ATTITUDE」精神胸章及肩章圖騰；航機工程師款宇宙藍搭配紅耳帶，印上STARLUX立體感大字及品牌精神標誌北極星點綴，完整還原制服設計。

地面勤務款為灰黃撞色，設計靈感來自於為地勤員遮陽擋雨的工作服及袖套，另每款口罩右上角皆有STARLUX、左下角則有JIUJIU兩大LOGO鋼印細節，中性設計可依每日服裝造型自由搭配。組合款外盒以縮小版星宇航機A321neo設計，5入款消光黑搭配大地金外盒。

▲▼星宇航空口罩融入最美制服元素。（圖／星宇航空）

星宇航空「JX STYLE制服款口罩」購買資訊

售價：5入款每盒NT$99、組合款(4款，共20入)每盒NT$389。

開賣時間：5入款6月5日(星期六)、組合款6月7日(星期一)

販售通路：

1. 5入款：醫療販售許可證7-ELEVEN門市、小三美日購物官網、康是美購物官網。

2. 組合款：OPEN POINT APP線上預購、小三美日購物官網、康是美購物官網。