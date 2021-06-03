流浪到高雄！屏東通緝犯成街友　「口罩戴一半」被抓包

▲新興分局員警在執行巡邏勤務時，在騎樓下發現一名老翁口罩未戴好，沒想到好意提醒他，經查身份，卻發現老翁竟是名竊盜通緝犯。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

新興分局員警在執行巡邏勤務時，在一處騎樓下發現一名老翁口罩未戴好，沒想到好意提醒他，經查身份，卻意外發現眼前的老翁竟是名竊盜通緝犯，依法將他解送屏東地檢署歸案。

2名員警在2日下午3點左右，執行巡邏勤務時，在仁愛二街與五福二路口的騎樓下，發現一名71歲的王姓老翁躺在地上睡覺，但卻沒有將口罩戴好，已露出鼻子的部分，警方見狀好意上前提醒老翁，要他注意防疫規定，務必要把口罩戴好戴滿，才能避免染疫風險。

但是就在用小電腦查核身分時，發現該名王姓老翁竟是一位竊盜通緝犯，在5月底被屏東地檢署發佈通緝，但老翁卻完全不知道自己遭通緝，無奈地向警方表示：「可能因為我之前居無定所，所以根本沒有收到法院的傳票，絕對沒有故意躲藏。」

警方見老翁看起來已在外流浪多日，身上配戴的口罩數日也沒有經常更換新的，現在提供全新口罩給他戴上，也將確認有無相關接觸史後，再將他送屏東地檢署執行。

►「時間對我們來說完全沒用！」

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