「台灣人怕死！疫情讓人退化成小孩」　醫曝吵疫苗沒用先想這件事

▲沈政男認為，誰都知道打疫苗是終極武器，問題是什麼時候可以達成是一個大問號。圖為近日符合打疫苗資格的民眾排隊施打。（圖／記者李毓康攝）



記者陳俊宏／綜合報導

近日疫苗問題吵翻天，對此，衛福部草屯療養院醫師沈政男表示，怕死是台灣人性格的關鍵字，疫情讓人民退化成小孩，「只要你摔他一次，你就會從守護天使變成不可靠的陌生人，甚至是壞蛋！」他認為，誰都知道打疫苗是終極武器，問題是什麼時候可以達成是一個大問號，「吵疫苗根本沒什麼用啦，先想想怎麼把小群聚壓下去比較實際。」

沈政男1日在臉書說，好多人在吵疫苗，政治攻防也發動了，顯然第一波疫情沒有繼續爆發，你們鬆了一口氣，膽子又大了，又開始在那邊噴政治口水了；疫苗這事情發展至今是這樣：渴求疫苗的人，比討厭萊豬的人多更多！不信的話，要不要來辦個疫苗公投？

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「怕死，這兩個台灣人性格的關鍵字，我講過非常多次了，但好多從政的人就是勘不破。」沈政男指出，去年這兩個字化身為口罩，現在最新版本就是疫苗了，你如果要阻擋，下場就是螳臂擋車；當然，蔡政府也知道，因此原本的鐵齒與不屑，已經開始軟化了，或許很快會有民間引進的疫苗進來。

▼沈政男表示，吵疫苗根本沒什麼用啦，先想想怎麼把小群聚壓下去比較實際。（圖／記者李毓康攝）

沈政男認為，疫情讓人民退化成小孩，對你百依百順，因為依附你才能活命，而去年防疫成功，讓這樣的心理反應攀升到頂點；現在，不幸的是，你竟然自滿與大意到心不在焉，讓懷抱中的小孩摔到地面了！

沈政男說，歹勢，台灣人集體來說就是一個依附不穩固的小孩，只要你摔他一次，你就會從守護天使變成不可靠的陌生人，甚至是壞蛋！

沈政男表示，有沒有看到一些出名的醫界人士，也開始加入噴政治口水的行列？拜託，你們那些政治說法，就跟蹺課醫學生所寫的病歷一樣，會被人丟到地上，並且罵一句：浪費大家時間！

沈政男指出，誰都知道打疫苗是終極武器，問題是什麼時候可以達成是一個大問號，不如做好非疫苗防護，跟病毒做一番肉搏戰；試問，如果到了6月14日，每日新增案例降到了兩位數，你就敢到餐廳裡頭吃飯嗎？吵疫苗根本沒什麼用啦，先想想怎麼把小群聚壓下去比較實際。

►本文獲得沈政男醫師授權。