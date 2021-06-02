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「台灣人怕死！疫情讓人退化成小孩」　醫曝吵疫苗沒用先想這件事

▲▼日前運抵台灣的AZ疫苗41萬劑，從5月28日起陸續開打，圖為30日上午，許多之前尚未施打的第一類醫護人員前往南港成德區民活動中心施打疫苗，現場排隊人潮大排長龍,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,R0值。（圖／記者李毓康攝）

▲沈政男認為，誰都知道打疫苗是終極武器，問題是什麼時候可以達成是一個大問號。圖為近日符合打疫苗資格的民眾排隊施打。（圖／記者李毓康攝）

記者陳俊宏／綜合報導

近日疫苗問題吵翻天，對此，衛福部草屯療養院醫師沈政男表示，怕死是台灣人性格的關鍵字，疫情讓人民退化成小孩，「只要你摔他一次，你就會從守護天使變成不可靠的陌生人，甚至是壞蛋！」他認為，誰都知道打疫苗是終極武器，問題是什麼時候可以達成是一個大問號，「吵疫苗根本沒什麼用啦，先想想怎麼把小群聚壓下去比較實際。」

沈政男1日在臉書說，好多人在吵疫苗，政治攻防也發動了，顯然第一波疫情沒有繼續爆發，你們鬆了一口氣，膽子又大了，又開始在那邊噴政治口水了；疫苗這事情發展至今是這樣：渴求疫苗的人，比討厭萊豬的人多更多！不信的話，要不要來辦個疫苗公投？

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「怕死，這兩個台灣人性格的關鍵字，我講過非常多次了，但好多從政的人就是勘不破。」沈政男指出，去年這兩個字化身為口罩，現在最新版本就是疫苗了，你如果要阻擋，下場就是螳臂擋車；當然，蔡政府也知道，因此原本的鐵齒與不屑，已經開始軟化了，或許很快會有民間引進的疫苗進來。

▼沈政男表示，吵疫苗根本沒什麼用啦，先想想怎麼把小群聚壓下去比較實際。（圖／記者李毓康攝）

▲▼全國新冠肺炎疫情提升至三級警戒，指揮中心呼籲民眾減少外出，避免聚會，台北市街頭人潮銳減，只有零散車流與行人,台北空城,自主封城,自律,防疫,圖為市府轉運站前。（圖／記者李毓康攝）

沈政男認為，疫情讓人民退化成小孩，對你百依百順，因為依附你才能活命，而去年防疫成功，讓這樣的心理反應攀升到頂點；現在，不幸的是，你竟然自滿與大意到心不在焉，讓懷抱中的小孩摔到地面了！

沈政男說，歹勢，台灣人集體來說就是一個依附不穩固的小孩，只要你摔他一次，你就會從守護天使變成不可靠的陌生人，甚至是壞蛋！

沈政男表示，有沒有看到一些出名的醫界人士，也開始加入噴政治口水的行列？拜託，你們那些政治說法，就跟蹺課醫學生所寫的病歷一樣，會被人丟到地上，並且罵一句：浪費大家時間！

沈政男指出，誰都知道打疫苗是終極武器，問題是什麼時候可以達成是一個大問號，不如做好非疫苗防護，跟病毒做一番肉搏戰；試問，如果到了6月14日，每日新增案例降到了兩位數，你就敢到餐廳裡頭吃飯嗎？吵疫苗根本沒什麼用啦，先想想怎麼把小群聚壓下去比較實際。

►本文獲得沈政男醫師授權。

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