全民疫苗焦慮3週圍攻蔡英文臉書　議員8字留言遭出征「拍馬屁」

記者黃翊婷／綜合報導

台灣正面臨疫苗短缺困境，總統蔡英文1日在臉書PO文公布，政府正在準備接下來大規模的疫苗施打，還找來政務委員唐鳳當面報告疫苗預約系統，結果還是遭大批網友留言圍攻。而在眾多抱怨聲中，彰化市長林世賢、高雄市議員林智鴻也因為在蔡英文的文章底下留言，反遭網友出征痛罵「領人民的錢拍政府馬屁」。

▲蔡英文與唐鳳會面。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文，下同）

蔡英文1日在臉書PO出與唐鳳會面的照片，並表示政府除了緊盯疫苗進度，也在為接下來大規模的疫苗施打進行準備，關於苗接種預約平台，現階段的構想是要設置在健保快易通App內，這樣大家就能快速預約，知道自己要在什麼時候、什麼地方施打疫苗，等到系統測試完後，很快就會上線。

不過，由於這波本土疫情已經持續3週，國內疫苗劑量卻面臨短缺問題，民眾因為沒有疫苗可打，焦慮到壓力炸鍋。蔡英文這篇文章一公開，隨即引來大批網友留言，「不要再執著在國產疫苗，現在是非常時期」、「請給我們足夠讓全體免疫的數量且世界核可的疫苗」、「大選時我把選票給妳了，如今我對妳與妳所帶領的團隊失望透頂，非常悲憤」。

此外，彰化市長林世賢以及高雄市議員林志鴻也因為在文章底下留言，「感謝總統開誠布公，說明疫苗政策方向」、「期待上線！台灣加油」等話，遭憤怒的網友們出征嘲諷「你拍馬屁來了耶，真乖」、「繼續亂護航沒關係啊」、「領人民的錢拍政府馬屁」、「有人隔空取藥，有人隔空聞屁」。

▼▲林世賢、林智鴻留言力挺政府，卻遭網友出征。

而對於國內的疫苗之亂，財訊傳媒董事長謝金河日前曾於臉書PO文呼籲，「莫讓疫苗撕裂全台灣！」因為這次疫情來得不是時候，大家為了疫苗吵成一團，各國政治勢力、民間團體，甚至企業界人士也挺身說要自己找疫苗，在這樣的情況下，中央要如何接招，站在人道立場，只要可以救命，管他疫苗從哪裡來，這個說法，一般老百姓都能接受。

謝金河強調，這個時候政府要把這次疫苗的事講清楚，否則民怨一定越結越深，疫苗的事一直都是茲事體大，政府在疫苗採購方面一直都面臨中國的壓力，但此時疫情擴散，老百姓不會管那麼多，大家只求有疫苗可以打。

另外就是國產疫苗的部分，謝金河認為，主事者應該跟大眾說明一下，若能讓國人知道一些國產疫苗的發展，相信也更能安定人心。