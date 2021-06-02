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只有700劑！縣長大學兒被爆「特權插隊打疫苗」　連江縣府回應了

▲▼馬祖,連江縣長劉增應。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲連江縣長劉增應。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢、莊智勝／連江報導

國民黨前立委黃昭順插隊打疫苗引爆特權爭議，如今又有民眾爆料，連江縣縣長劉增應就讀大學的兒子日前也接受疫苗接踵，質疑是否也是「特權插隊」？對此，連江縣府回應，表示縣長兒子確實在5月19日接受疫苗施打，這是因為縣長本身是醫師、也是地方防疫指揮官，依中央公告，防疫第一線人員本人、及其同住者均為施打適用對象，一切符合規定。

民眾爆料指出，縣長劉增應兒子目前還在就讀大學，疑似藉著父親的官威，悄悄施打了疫苗，質疑是否是「特權插隊」？

對此，連江縣府回應，縣長兒子確實在19日接受AZ疫苗注射，但據中央流行疫情指揮中心4月29日公告，自5月3日起，開放第一類至第三類同住者、以及所有醫師機構工作人員接受疫苗施打，縣長本身就有醫師身分，且又為地方疫情指揮官，常駐防疫第一線，本人及其同住者均為公告疫苗施打適用對象。

縣府進一步解釋，AZ疫苗自3月22日就開始施打，連江首批獲中央撥發100劑，當時縣府鼓勵一般民眾注射，但反映卻相當冷清；直到5月中下旬疫情爆發後，疫苗才逐漸受到關注，上月底第二批疫苗600劑也運抵連江，但仍然不夠施打，縣長也積極呼籲中央考慮向中國購買疫苗。

▲▼馬祖,連江縣長劉增應。（圖／記者郭世賢翻攝）

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