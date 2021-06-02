朱學恒是豬隊友？重症醫：別送弔唁花籃「給負重前行者鼓勵」

▲朱學恒送花籃至疾管署。（圖／記者宋良義攝）



記者葉國吏／綜合報導

新冠肺炎疫情延燒，名嘴朱學恒在1日上午將4盆喪禮花籃送至中央流行疫情指揮中心，並且標註「 爾俸爾祿，民膏民脂，下民易虐，上天難欺」，引發熱議。許多人看朱學恒此舉不以為然，直指「朱學恒是豬隊友」；重政醫陳志金則發文「盼不要口出惡言。」

朱學恒1日上午送給疫情指揮中心4盆喪禮花籃，標註「爾俸爾祿，民膏民脂，下民易虐，上天難欺」。隨後，他在臉書表示，只是想一方面照顧一下花店生意，一方面照顧一下官員廉恥。不過，此舉引起網友眾怒，就有推特帳號「鄉民挺起來」在網路上發起寫紙條、拍照上傳，力挺指揮中心的活動，要替被詛咒的指揮中心去去晦氣。

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▲批踢踢鄉民發問「朱學恒是豬隊友」。（圖／翻攝批踢踢）

批踢踢也有鄉民發文「 朱學恒是豬隊友嗎？」，寫道「明明今天郭董拚送件可以堵住覺青的嘴，結果現在臉書上的蟑螂全部跑出來批朱，好好的一盤棋被側翼找到破口全盤皆輸。」其他人則推文說「這體型一看就出來坦的」、「政府買疫苗不力都不能酸喔..好偉大」。

重症醫師陳志金則在臉書粉專寫道「不需要口出惡言，不要送人家弔唁花籃，給負重前行的人多一些肯定、多一點鼓勵。」