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瘋搶血氧機！防疫醫搖頭「不建議自行購買」：恐增感染風險

▲▼民眾藥局搶購血氧機。（圖／記者許靖騏攝）

▲因快樂缺氧案例頻傳，民眾藥局搶購血氧機。（圖／記者許靖騏攝）

記者張乃文／綜合報導

受到疫情影響，近日出現多名染疫者在家猝死，被醫師研判為「快樂缺氧（隱形缺氧）」，造成血氧機的搶購潮。不過，新加坡防疫醫師林韋地不建議自行購買血氧儀，在沒有醫療專業的協助下，判讀血氧數值時，可能會造成不必要的焦慮，進而導致醫療資源消耗。

林韋地在臉書提到，防疫雖然是重大公共政策，但公共政策的防疫效果，其實也取決個人層次的執行，做得徹不徹底，而這也會反饋到整體的疫情走向和接下來的公共政策。他也提出5點建議，若確實落實，社區感染的分母就會減少，重症的分子也會減少。

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其中，近期頻傳快樂缺氧猝死的案例，導致民眾搶買血氧機，但林韋地強調，「不建議自行購買」，因為影響血氧的變數很多，特別是年長和吸煙者，加上判讀方式也不同，若在沒有醫療專業的建議下，自行替自己和家人檢測，可能會造成不必要的焦慮和就醫，消耗醫療資源也增加感染風險。

▲▼護理師,醫護人員,醫療能量,醫院,醫事人員,疫情,防疫,新冠肺炎,武漢肺炎,口罩,防飛沫防護面罩,防護衣,隔離衣。（圖／記者李毓康攝）

▲醫師不建議自行購買血氧機，以免因判讀問題，造成不必要的焦慮及醫療資源消耗。（圖／記者李毓康攝）

另外，林韋地提出下列可自行做到的6點建議：

1.每個人都有可能是帶原者，(即使打疫苗後)，所以要降低病毒傳染的速度，每個人都有責任。盡量避免不必要的外出，避免和他人共食(包括在家裡，如果可以的話)，想辦法將工作和社交轉為線上進行，口罩戴好戴滿，(最好是外科式拋棄式口罩，人比較多時再外加一個布的口罩)，與人保持社交距離，避免群聚。

不移動需要一定的財政儲備，所以對身邊的人做宣導時，實際的幫助比道德勸說有效，也要注意溝通的方式。

2. 如果符合篩檢的條件，(如有呼吸道感染症狀，接觸史等)，請一定前往篩檢，切勿隱匿，這樣除了可以避免自己成為病毒傳染源，也是保護自己的健康安全。但如果不符合條件，勿因過度恐慌而前往，因為篩檢量能有限，這樣會擠壓到風險更高的人。前往醫療場所也反而會增加自己被傳染的風險。

3. 篩檢後一定要確實隔離，無論是抗原快篩和PCR都有偽陰的可能，(特別是前者)，不代表自己百分之百沒有感染，也還是可能會散播病毒。如果身體不適，請一定要通過被建議的方式求助。

4. 平日都要做好自己的健康管理，包括充足的睡眠，健康的飲食，適度的運動(可避免血栓)，和可以放鬆自己身心的活動(閱讀，聽音樂等)。如果疑似感染，睡覺時可以趴睡，增加肺部血氧的濃度。

5. 疫苗雖然重要，但到貨和接種都需要時間排程，(全世界大部分人也都還沒打)，耐心等候即可，勿過度焦慮。在接種疫苗之前，確實做到以上，也還是可以保護好自己。

6. 如果可以做到以上，社區感染的分母就會減少，重症的分子也會減少，也就緩解了醫院的負擔，和前線醫護人員的辛勞。

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