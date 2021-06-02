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假訊息變神預言！　陳其邁呼籲北漂者「端午節暫別返鄉」

記者黃翊婷／綜合報導

再過一週就是端午節3天連假，但在今年4月間，網路上曾流傳一則假訊息，聲稱衛福部長陳時中要大家端午節前別出門，沒想到本土疫情在5月初大爆發，至今仍未解緩，竟意外讓這則訊息再度掀起熱議。而高雄市長陳其邁1日跳出來率先喊話，希望大家改以視訊、電話取代返鄉，畢竟目前高雄的確診個案，大多都是南北往來造成的家庭群聚感染。

陳其邁喊話：端午連假北漂者別回家。（圖／翻攝自Facebook／陳其邁）

▲4月間流傳的假訊息。（圖／翻攝自衛福部網站）

衛福部網站4月2日曾發布一篇澄清文章，內容提到，當時網路上流傳一則訊息，「別出門，端午節（6月25日，實為6月14日）過後，再看疫情控制情況！警告：一旦染上，就算治癒了，後遺症也會拖累後半生！這場瘟疫比17年前的非典更嚴重，用的藥副作用更大。如果出了特效藥，也只能保命，僅此而已！」最後還署名陳時中，但這其實是一則假訊息，希望民眾不要再轉傳與散布，否則恐怕會面臨最高300萬元罰金或3年以下有期徒刑、拘役。

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然而，新冠肺炎本土疫情卻在5月間大爆發，短短3週累計共7551人確診、125人死亡，讓接下來的端午節3天連假成為防疫關鍵，也意外讓4月流傳的這則假訊息「端午節別出門」的部分，再度成為網友討論的話題之一。

陳其邁喊話：端午連假北漂者別回家。（圖／翻攝自Facebook／陳其邁）

▲陳其邁呼籲北漂者端午節連假別回家，盡量改以視訊或電話與家人聯繫。（圖／翻攝自Facebook／陳其邁，下同）

面對端午節連假挑戰，曾被封為「防疫典範」的高雄市長陳其邁，1日率先跳出來呼籲民眾，端午節連假請用視訊、電話取代返鄉，回顧國內這一波疫情，在5月8日、9日母親節連假期間，全國疫情流行曲線從本來幾乎沒有個案，到5月15日迅速飆升，直到6月2日才稍微趨緩。

陳其邁指出，現在雙北地區的群聚社區傳播，因為人員流動造成其他縣市也發生群聚感染，在高雄的確診個案中，大多也是南北往來造成以家庭為中心的群聚感染居多，所以希望民眾端午節連假盡量減少移動，不做不必要的社交群聚活動，這樣才能落實防疫。

另外，針對全民最關心的疫苗接種進度，陳其邁表示，高雄第三批疫苗一共拿到2萬7000劑，安排的順序是第一線醫事人員、防疫人員、高風險的工作人員，總共累計會達到5萬5290人，預計這一批在3天半的時間內就會施打完畢；而高雄市政府提供的快篩服務也新增兩類對象，分別是住宿型長照機構的所有照護跟行政人員，以及地區醫院的住院病人、陪病家屬、院內員工及看護，符合資格者可以跟市內23家採檢醫院進行聯繫。

▼高雄快篩服務對象。

陳其邁喊話：端午連假北漂者別回家。（圖／翻攝自Facebook／陳其邁）

▼高雄市醫療整備狀況。

陳其邁喊話：端午連假北漂者別回家。（圖／翻攝自Facebook／陳其邁）

陳其邁喊話：端午連假北漂者別回家。（圖／翻攝自Facebook／陳其邁）

端午節連假，請用視訊、電話取代返鄉喔！ 這一波疫情在5/8.5/9號母親節假期時，全國疫情流行的曲線，從本來幾乎沒有任何的個案，到5/15曲線就往上走，到6/2稍微趨緩。這是因爲公共衛生的介入，包括戴口罩、保持社交距離讓流行曲線往下掉。 ...

陳其邁 Chen Chi-Mai 發佈於 2021年6月1日 星期二

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