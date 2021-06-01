台東中央市場落實「實聯制」　饒慶鈴高度肯定　

▲▼ 台東中央市場落實「實聯制」防疫措施，台東縣長饒慶鈴與台東市長張國洲視察後給予高度肯定。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者楊漢聲／台東報導

近期新冠肺炎(COVID-19)新增多起本土案例，其中外縣市部分確診者多有去過傳統市場，而使傳統市場可能成為最大群聚傳染破口，台東縣長饒慶鈴重視民生消費的防疫工作，今(1)日特別前往台東市中央市場視察，肯定市場落實實聯制等防疫工作，也希望疫情快結束，大家回歸正常。

饒慶鈴今日上午偕同台東市長張國洲前往中央市場視察，並由零售市場管理所長宋文財陪同訪察市場防疫，並宣導戴口罩政策，饒縣長肯定中央市場實施實聯制、進入市場前也進行量測體溫、噴酒精消毒及戴口罩等防疫工作。此外，饒慶鈴也贈送防疫物資給中央市場，由零售市場管理所長宋文財代表接受，希望藉由提供充足的防疫物資，能讓每一位民眾進入市場時能更確實做好防疫，防止疫情擴散。

饒慶鈴視察後表示，中央市場是台東縣最大的傳統市場，每日進出人數非常多，不過，在市公所及市場自治會統籌下，看到落實進入市場實聯制等防疫的相關措施，給予高度肯定。她也提及，為了避免傳統市場人潮群聚造成防疫破口，由管理單位自主控管，希望中央市場能夠一直保持模範。

縣府也呼籲目前為疫情嚴峻時期，為避免群聚傳染的可能性，防止潛在傳染鏈之威脅，仍請業者、商店及民眾與縣府共同努力，配合及遵循相關防疫措施，提供現場餐飲場所等禁內用，一律改為實聯制外帶或外送，防疫工作人人有責，外出請全程配戴口罩，保護自己也保護他人，也請台東縣各鄉鎮公所一同加強落實防疫宣導，提升民眾防疫意識及自主健康管理。

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