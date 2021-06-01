桃園快炒店嘩啦嘩啦聲...11人聚餐打牌！健身房也偷營業9人群聚

▲桃園警分局1日凌晨在轄區巡邏時，在民生路某快炒店傳來麻將聲，員警進入查訪，赫見有11人聚餐打麻將。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園警分局員警1日凌晨在轄區巡邏，在民生路某快炒店前聽見麻將聲，懷疑有群聚事件，員警進入快炒店察看，赫然發現店內有11人聚餐與打牌，雖沒有現金與賭博情事，但仍依規定製作紀錄表函送衛生局裁處；另外，警方也在民權路某健身房查出仍有燈光與聲響，發現業者偷偷營業，查出有9人在場，也依規定函送衛生局裁罰。

▲桃園警分局1日凌晨在轄區巡邏時，在民權路某健身房傳來音樂聲，員警進查訪，赫見確有偷偷營業。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警分局景福派出所員警1日凌晨1時25分許，在民生路某快炒店內發現傳來吵雜麻將推牌聲，懷疑有群聚活動，立即通報所內支援，所長吳政哲率領支援警力到場查看，發現店內有11人聚餐與打麻將，業者聲稱，他們是店內員工聚會，元警查出桌上沒有現金等賭博情事，但已違反室內5人以上防疫規定，員警依規定製作紀錄表，並移請衛生局進行裁處。

▲桃園警分局1日凌晨在轄區巡邏時，在民權路某健身房傳來音樂聲，員警進查訪，赫見確有9人在場。（圖／記者沈繼昌翻攝）

另外，31日晚間6時許，景福所員警執行防疫稽查勤務，在民權路某健身房鐵門雖關閉，但內部卻傳來燈光與聲響，員警立即進入查訪，發現店內仍暗自營業，包括負責人、教練與顧客共有9人在場，員警依規定製作紀錄，並函送衛生局主管單位進行裁處。

桃園警分局指出，鑑於部分縣市已發生打麻將群聚確診案例，為堵住防疫破口，警方呼籲業者與民眾，在防疫期間應確實遵守相關規定，違反規定店家與顧客，將分別移送裁處，千萬勿以身試法。

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