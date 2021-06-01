防群聚疫情擴散　台東縣府請部落停辦、延後祭儀

▲ 台東縣府今(1)日正式函文通知各鄉鎮市公所，建議轄內各原住民族部落今年度歲時祭儀停辦或延後辦理。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為有效防範新型冠狀病毒疫情蔓延，台東縣政府今(1)日正式函文通知各鄉鎮市公所，建議轄內各原住民族部落今年度歲時祭儀停辦或延後辦理，視疫情規劃辦理情形，掌握部落自發性的祭儀及活動，並應訂定相關應變機制，以做好原鄉部落防疫措施。

台東縣長饒慶鈴表示，原住民族歲時祭儀為原住民族每年舉行的盛大且大規模的祭典儀式，目前國內疫情嚴峻，全國已進入三級防疫警戒階段，考量歲時祭儀集會長時間且近距離接觸，具有高度傳播風險，為維護部落族人健康，防範發生大規模群聚傳播，縣府已正式行文建請今年部落歲時祭儀相關活動停辦，或視疫情延後辦理，希望部落族人能一同響應與支持，一起面對嚴峻疫情，千萬不可鬆懈。

此外，為防堵疫情在原鄉部落擴散，目前縣府已透過鄉鎮市公所進行防疫宣導，同時也於縣府官網、臉書粉絲專頁等管道，宣導各項新型冠狀病毒疫情防範的重要措施。



日前，針對各原住民族部落自主成立防疫站，實施進入部落實聯制等措施，饒慶鈴給予肯定並贊同，也特別感謝族人鄉親自主防疫期間的辛勞，縣府將結合部落與民間等各項管道，共同努力防範疫情，同時也再次呼籲台東的鄉親們，外出務必全程配戴口罩，並且避免群聚，才能有效阻絕病毒擴散，早日解除防疫警戒恢復正常生活。

►防疫期間搶優惠



►二手票券豐富你的生活

