時隔14年陸央行出手！　調升外匯存準率「可凍結200億美元外匯」

▲大陸央行出手，上調金融機構外匯存款準備金率2個百分點。（圖／CFP）

記者任以芳／綜合報導

人民幣對美元匯率的連續升值，時隔14年，中國央行再度出手。自2021年6月15日起，上調金融機構外匯存款準備金率2個百分點，即外匯存款準備金率由現行的5%提高到7%。至於，上調2個百分點，預計可凍結約200億美元外匯流動性，有助於收緊大陸境內市場外匯流動性，提高境內外幣利率平衡。

據了解，大陸央行最近一次出手上調是2007年，由之前的4%上調至5%，迄今已有14年。之後一直沒有變動，直到2021年6月15日將上調2個百分點。

《澎湃新聞》報導指出，國際金融問題專家趙慶明表示，「相比其他工具，調整外匯存款準備金率對外匯市場自身交易行為的影響，相對小一些。」

《21世紀經濟報導》稱，中銀證券全球首席經濟學家管濤分析，此次政策調整傳遞出兩個信號，一是央行不會放任人民幣過快升值，必要時將果斷出手。二是央行不出手則已，出手必是重拳。

管濤表示，2021年以來，金融機構外匯存款明顯增加，4月末外匯存款餘額約為1萬億美元，外匯流動性寬鬆，央行將外匯存款準備金率上調2個百分點，可凍結約200億美元外匯流動性，有助於收緊境內市場外匯流動性，提高境內外幣利率，縮小境內本外幣利差，抑制即期和遠期結匯，促進境內外匯市場平衡。