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陸出生率連四降！　急開放生三胎「搶救紅利人口」　

▲大陸全面開放二胎後，生育率不增反減。（圖／CFP）

▲大陸全面開放二胎後，生育率不增反減，政府宣布「全面開放三胎」。（圖／CFP）

記者任以芳／綜合報導

大陸「全面兩孩」施行五年後，今年第七次人口普查，數據明顯顯示人口出生數量「連續四年下降」，嚴防未來紅利人口減少，大陸政府敲定三孩生育政策！未來，一對夫妻可以生3名子女，相關配套政策將會陸續研擬推出。

這次大陸人口生育政策再次進行重大調整，主要人口出生數量持續下降的現狀。根據大陸國家統計局披露的數據顯示，2020年出生人口數量為1200萬人，相比2019年的1465萬人減少了265萬人，降幅約18%。

據了解，2020年中國大陸出生人口為1200萬人，雖然規模不小。但從自2016年出生人口數量創下一個小高峰後，出生人口數量已經連續「四連降」（2017-2020年）。

▲寶寶,女兒,女寶,嬰兒（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲大陸人口出生率「連四降」。（2017-2020年）（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

中共中央政治局5月31日召開會議，聽取「十四五」時期積極應對人口老齡化重大政策舉措匯報，審議《關於優化生育政策促進人口長期均衡發展的決定》。中共中央總書記習近平主持會議。重點指出，積極應對人口老齡化，事關國家發展和民生福祉，是實現經濟高質量發展、維護國家安全和社會穩定的重要舉措。

會議指出，中共十八大以來，黨中央根據人口發展變化形勢，先後作出實施單獨兩孩、全面兩孩政策等重大決策部署，取得積極成效。考量近年人口總量龐大，人口老齡化程度加深。進一步優化生育政策，實施一對夫妻可以生育三個子女政策及配套支持措施，有利於改善人口結構、落實積極應對人口老齡化國家戰略、保持人力資源。

大陸是否已經跌入「低生育率陷阱」？國際上通常認為總和生育率1.5左右是一條「高度敏感警戒線」，一旦降至1.5以下，就有跌入「低生育率陷阱」的可能。 另外，總和生育率降至1.5以下需要持續一段時間。

據測算，大陸本次普查結果是自2010年六人普以來，總和生育率首次低於1.5，是否會持續低於1.5還需要進一步觀察。

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