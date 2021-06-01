「七一」前首對台講話　劉結一：民進黨政治操弄疫苗

▲大陸國台辦主任劉結一6月1日在浙江杭州出席《富春山居圖》合璧十週年紀念活動。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／杭州報導

適逢中共「七一」建黨百年倒數一個月，大陸國台辦主任劉結一暌違半年後，1日於杭州出席公開活動，並就「台灣問題」講話。他強調，兩岸將如《富春山居圖》畫卷終能合璧，祖國統一勢不可擋，並重申願對台灣防疫提供幫助，抨擊當前台灣深受缺乏疫苗之苦，是因民進黨的「政治操弄」，必將自食惡果。

《富春山居圖》合璧十週年紀念活動6月1日在浙江杭州舉行，大陸國台辦主任劉結一、前副主任王在希、浙江省省委常委周江勇、浙江省人大常委會黨組副書記熊建平等出席與會，原定赴陸參加的前國民黨主席洪秀柱，也透過視訊致詞，主辦單位還邀請在浙江的台商、台青代表參會。

▲原定率團赴陸參加的洪秀柱，透過視訊致詞。（圖／記者陳政錄攝）

劉結一在致詞時表示，10年前的今天，在兩岸有識之士努力下，分藏於兩岸的「中國十大傳世名畫」—《富春山居圖》前半卷，與後半卷，自1650年以來首次實現合璧演出展出，實現了兩岸同胞的共同夙願。

他認為，10年後的今天舉辦紀念活動，重要意義就在於強化兩岸同胞，特別是「年輕台胞」對兩岸同根同源的認識，增強文化認同。他進一步表示，中華文化始終是兩岸同胞共同的寶貴財富，和牢固的心靈紐帶，兩岸文化交流「在民進黨當局極力阻撓破壞兩岸交流的嚴峻形勢下」，始終向前發展。

劉結一抨擊，近年來民進黨和台獨分裂勢力，處心積慮製造綠色恐怖，在兩岸間惡意挑動同胞對立。但他強調，即使在新冠疫情的影響下，兩岸各領域、線上線下多種形式的交流並沒有停止，給兩岸同胞交流走近走好，帶來強勁的內在動力，如同300年的畫卷終能合璧，「祖國必須統一，也必然統一。」

對於台灣近日突發的嚴峻疫情，和購買疫苗問題，劉結一也首次表態，「我們（中國大陸）對廣大台灣同胞的健康安危深感關切，廣大台胞深受缺乏疫苗之苦，是民進黨當局的政治操縱，直接危害廣大台胞的生命健康安全，是不得人心的，必將自食惡果。」

他說，兩岸同胞是休戚與共的命運共同體，我們願意盡力幫助廣大台灣同胞度過疫情防控難關，希望廣大台胞盡快掃除障礙，有效控制疫情，確保生命健康安全，恢復正常生活。

劉結一最後表示，今年是中國大陸全面建設社會主義現代化國家新征程的第一年，也是十四五規劃開局之年，將為促進兩岸交流合作，開創更加廣闊的未來，將繼續貫徹落實習近平總書記在《告台灣同胞書》40周年紀念會上的重要講話精神，和不久前做出的「以通促融」、「以惠促融」、「以情促融」，勇於探索海峽兩岸融合發展新路的重要指示精神，不斷完善促進兩岸交流合作，深化兩岸融合發展的制度安排和政策措施。

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