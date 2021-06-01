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大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

拒絕大陸疫苗　前國台辦官員嗆：蔡英文會因此下台

▲▼前國台辦副主任王在希。（圖／記者陳政錄攝）

▲前國台辦副主任王在希。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／北京報導

大陸方面多次表態，願向提供台灣疫苗和防疫協助，但目前均未成行。對此，大陸國台辦前副主任、前解放軍少將王在希1日在接受媒體訪問時表示，「蔡英文我認為最後她自己會因為沒疫苗要下台」，抨擊綠營完全是出於政治上的原因，拒絕大陸方面提供的幫助。

《富春山居圖》合璧十週年紀念活動6月1日在浙江杭州舉行，大陸國台辦主任劉結一暌違近半年後，首次出席公開活動並對台講話，另國台辦前副主任王在希，也在會前接受媒體堵訪。

▲▼《富春山居圖》合璧十週年紀念活動。（圖／記者陳政錄攝）

▲《富春山居圖》合璧十週年紀念活動1日在浙江杭州，省政府人民大會堂舉行，邀兩岸人士齊聚。（圖／記者陳政錄攝）

王在希說，大陸同胞一直「真心誠意」的希望幫助台灣同胞來戰勝疫情，並指大陸現在有5種疫苗，具備這樣的條件，加上本來就是一個民族，所以台灣使用大陸疫苗是最好的，「但是蔡英文當局完全是出於政治上的原因，她拒絕大陸方面的提供的這些幫助。」

王在希抨擊，蔡英文不把台灣2300萬人民的福祉、健康放在心上，「我認為她是不合格的」，強調希望兩岸在疫情方面，能夠很好的展開合作，讓疫情很快過去。

對於當前的兩岸關係，以及兩岸雙方多次提及，卻未有共識的「政治障礙」。王在希說，大陸不關心台灣方面怎麼說，更在乎的是實際行動，因為政治語言可以做各種各樣的解讀。

王在希表示，蔡英文一開始強調兩岸要維持現狀，但卻是進行她所謂的「抗中保台」，實際上就是配合美國、遏制中國，抗拒統一、反對大陸，兩岸關係越來越走向非常嚴峻複雜的局面，這是我們（中國大陸）所不願意看到的。

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