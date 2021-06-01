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大陸「三孩政策」救人口危機！　網友冷對：一個都不想生

▲▼中國街頭老人與小孩、人口紅利 。（圖／CFP）

▲大陸宣布全面三孩政策。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

面對人口快速老化，繼2016年實施「全面二孩」政策後，大陸人口政策再有重大調整。中共中央政治局31日召開會議，公布未來將實施三孩政策。不過，大陸網友對此反應冷淡稱，此前的二孩政策，也沒能徹底扭轉人口下降的趨勢，要想真正解決生育問題，最核心的不是就著生育談生育，更深層次的，在於如何解決生育養育成本問題。

據《新華社》報導，中共中央政治局昨召開會議，聽取「十四五」時期積極應對人口老齡化重大政策舉措匯報，審議「關於優化生育政策促進人口長期均衡發展的決定」，會議由總書記習近平主持。

為進一步優化生育政策，未來將實施三孩政策及配套支持措施，一對夫妻可以生育三個子女。有關政策將有利於改善中國人口結構、落實積極應對人口老齡化國家戰略、保持中國人力資源禀賦優勢。

會議指出，各級黨委和政府要加強統籌規劃、政策協調和工作落實，促進生育政策和相關經濟社會政策配套銜接，包括完善生育休假與生育保險制度，加強稅收、住房等支持政策，保障女性就業合法權益等等。同時，將婚嫁、生育、養育、教育一體考慮，加強適婚青年婚戀觀、家庭觀教育引導，治理婚嫁陋習、天價彩禮等不良社會風氣。

除此之外，會議也提出，要落實積極應對人口老齡化國家戰略，包括延遲法定退休年齡，推進職工基本養老保險全國統籌，發展老齡產業，推動各領域各行業適老化轉型升級等等。

對此，大陸網友一面倒抵制，「 我一胎都不想生，還三胎」、「我自己都養不活了 」、「根本是人類清除計畫吧 」、「 先別提生三胎吧，我連婚都不想結」、「加速女性就業歧視，呵呵 」、「 現在更多人的觀念是：少生不生，幸福一生」、「 房子都買不起，還生孩子，太好笑了吧」、「職場會更拋棄女性，家庭也會更壓迫女性 」。

大陸1979年開始實施俗稱「一胎化」的計畫生育政策，但隨著出生率快速的下降，大陸過去10年開始逐步放寬生育限制。

2011年11月，大陸全面實施「雙獨二孩」政策（父母均為獨生子女可生育兩個孩子），2013年12月進一步放寬為「單獨二孩」（父母其中一人為獨生子女即可生育兩個孩子），並於2016年實施全面二孩政策。

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