黃捷爆氣！怒嗆黃昭順　「高雄人已經下架你、別耍特權搶疫苗」

▲黃捷、黃昭順。（合成圖／ETtoday資料照）



記者蔡文鈴／綜合報導

由於國內疫苗不足，僅第一線醫護可優先施打，然而國民黨前立委黃昭順卻被爆耍特權施打疫苗，而她事後出面解釋「自己擁有藥師資格」，本來就在施打名單上。對此，高雄市議員黃捷批評，高雄人已經下架你了！請不要再動用特權，來危害高雄人的健康！

有民眾爆料，看到黃昭順在5月30日到義大大昌醫院裡頭私下打了疫苗，質疑她目前非主要施打對象，怎麼會在這個時間點跟醫護人員搶疫苗，認為是「特權」。

對此黃昭順回應自己是藥師，只是登錄在台北市，之前有接獲通知要前往施打，不過經過詢問家庭醫師後，最後使用醫護施打剩下的疫苗來打，是希望不要浪費疫苗能妥善利用。

黃捷痛批，黃昭順除了跳針「希望剩下疫苗不要浪費」還口出「自己是台北造冊的藥師，總不能叫我回台北打？」的荒唐之言。她認為，為什麼不好好在家還要出來製造防疫破口？為什麼不按照施打規定，要跟高雄辛苦的醫護人員搶疫苗？

黃捷強調，疫情最嚴峻的時刻，誰都不該有特權介入，更何況排擠醫護人員的防護力，只會打擊一線同仁的士氣！她也怒轟黃昭順「高雄人已經下架你了！請不要再動用特權，來危害高雄人的健康！」

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