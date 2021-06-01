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侯友宜轟中央！　新北確診3478全台最多「還能再等疫苗2個月嗎」

記者陳俊宏／綜合報導

國內新冠肺炎疫情嚴峻，疫苗成為唯一救命丹。總統蔡英文表示，政府絕對沒有阻擋疫苗的問題，她每天都緊盯2000萬劑國外疫苗。新北市長侯友宜則說，如果要等到8月才能接種國產疫苗，「我們還能再等2個月嗎」，這段時間會有多少人因此離開？

蔡英文周一表示，這段期間，國際疫情仍然險峻，造成疫苗市場供需有很大的落差，供貨也相當緊張，各國政府窮盡能力，希望以最快的速度取得相當的疫苗，台灣也是如此，包括她在內，政府部門每天緊盯，催促近2000萬劑國外疫苗，能早點出貨，早點抵達，國人才能早一天施打，早一天安心。

▼侯友宜說，他一直期待中央用最快方式，幫想要買疫苗的團體、企業解決問題。（圖／新北市府提供）

▲▼新北市長侯友宜。（圖／新北市府提供）

▼醫護人員施打AZ疫苗。（圖／記者李毓康攝）

▲▼日前運抵台灣的AZ疫苗41萬劑，從5月28日起陸續開打，圖為30日上午許多之前尚未施打的第一類醫護人員前往南港成德區民活動中心施打疫苗，現場排隊人潮大排長龍,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,R0值。（圖／記者李毓康攝）

此外，蔡英文指出，台灣將會進入大規模施打的階段，為了讓疫苗施打能夠更有效率地進行，政府會動員更多的醫護能量，以及投入更多的資源。

新北市目前累計3478人本土確診，全台最多。侯友宜說，如果要等到8月才能接種國產疫苗，還能再等2個月嗎？這段時間會有多少人因此離開？會有多少人從輕症轉成重症？拜託中央不能等，盡早解決疫苗問題。

侯友宜指出，所有民眾殷殷期待疫苗，疫苗才能解決現在面臨生命交關的困難，他一直期待中央用最快方式，幫想要買疫苗的團體、企業，好好幫它們解決問題，越簡化、越快速。他表示，人民心中所想的就是如何讓疫苗快來、數量夠、品質好，所以大家加油。

中央流行疫情指揮中心周一公布，全台新增274例本土病例，其中新北市增加171例，全台最多。侯友宜召開防疫應變會議記者會，宣布板橋江子翠重劃區設置全國首座疫苗接種站，在疫苗尚未大量進來前，先作為快篩站使用，初期先開3個採檢窗口，6月3日正式成立，每日篩檢人數可達600人。

▼總統蔡英文親上火線說明疫苗進度與防疫工作。（圖／翻攝直播）

▲總統蔡英文親上火線說明疫苗進度與防疫工作▼ 。（圖／翻攝直播）

▼新北市累計3478人確診。（圖／新北市政府提供）

新北市0531累計確診。（圖／新北市政府提供）

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