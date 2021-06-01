侯友宜轟中央！　新北確診3478全台最多「還能再等疫苗2個月嗎」

記者陳俊宏／綜合報導

國內新冠肺炎疫情嚴峻，疫苗成為唯一救命丹。總統蔡英文表示，政府絕對沒有阻擋疫苗的問題，她每天都緊盯2000萬劑國外疫苗。新北市長侯友宜則說，如果要等到8月才能接種國產疫苗，「我們還能再等2個月嗎」，這段時間會有多少人因此離開？

蔡英文周一表示，這段期間，國際疫情仍然險峻，造成疫苗市場供需有很大的落差，供貨也相當緊張，各國政府窮盡能力，希望以最快的速度取得相當的疫苗，台灣也是如此，包括她在內，政府部門每天緊盯，催促近2000萬劑國外疫苗，能早點出貨，早點抵達，國人才能早一天施打，早一天安心。

▼侯友宜說，他一直期待中央用最快方式，幫想要買疫苗的團體、企業解決問題。（圖／新北市府提供）



▼醫護人員施打AZ疫苗。（圖／記者李毓康攝）



此外，蔡英文指出，台灣將會進入大規模施打的階段，為了讓疫苗施打能夠更有效率地進行，政府會動員更多的醫護能量，以及投入更多的資源。

新北市目前累計3478人本土確診，全台最多。侯友宜說，如果要等到8月才能接種國產疫苗，還能再等2個月嗎？這段時間會有多少人因此離開？會有多少人從輕症轉成重症？拜託中央不能等，盡早解決疫苗問題。

侯友宜指出，所有民眾殷殷期待疫苗，疫苗才能解決現在面臨生命交關的困難，他一直期待中央用最快方式，幫想要買疫苗的團體、企業，好好幫它們解決問題，越簡化、越快速。他表示，人民心中所想的就是如何讓疫苗快來、數量夠、品質好，所以大家加油。

中央流行疫情指揮中心周一公布，全台新增274例本土病例，其中新北市增加171例，全台最多。侯友宜召開防疫應變會議記者會，宣布板橋江子翠重劃區設置全國首座疫苗接種站，在疫苗尚未大量進來前，先作為快篩站使用，初期先開3個採檢窗口，6月3日正式成立，每日篩檢人數可達600人。

▼總統蔡英文親上火線說明疫苗進度與防疫工作。（圖／翻攝直播）







▼新北市累計3478人確診。（圖／新北市政府提供）

