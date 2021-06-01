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郭台銘拚500萬劑BNT疫苗　團隊最晚週三提申請

記者徐政璿／台北報導

國內新冠肺炎疫情嚴峻，疫苗成為唯一救命丹。海創辦人郭台銘透過永齡基金會全力爭取購買德國BNT疫苗空運直達台灣，表示將力拼72小時提交相關公文。永齡基金會執行長劉宥彤證實，正在準備主管機關需要的8項文件，預計最晚在週三提出申請。

▲▼郭台銘出席癌醫中心感恩晚會。（圖／記者張一中攝）

▲鴻海集團創辦人郭台銘。（圖／記者張一中攝）

市場人士表示，輝瑞BNT疫苗當初以19.5億美元的價格，提供1億劑給美國政府，即每劑約20美元，台灣生技公司日前也有意引進，價格約在每劑30-33美元左右，郭台銘洽談的價格，可能就介於25-30美元。

市場人士評估，若以30美元計算，若購買500萬劑，就要花上45億，若再加上特定空運冷鏈、國際報關等後續成本，恐花上50-60億左右，若500萬劑成功空運抵台後，若郭台銘有意再買500萬劑，確實要花費上百億。

郭台銘29日親自在臉書表示，已透過自己出資的永齡基金會成立專案小組，預計申請500萬劑德國BNT疫苗，未來若核准進口，將由德國空運直抵台灣，沒有任何代工，分裝的模糊空間，也絕非中國製，請勿再以訛傳訛。

永齡基金會執行長劉宥彤31日表示，「目前依照主管機關要求提出8項文件內容，除了公文書寫外，8項要確認執行的可能性，我們需要了解實際執行狀況，在昨天傍晚郭台銘先生跟所有團隊說，要求72小時內完成所有的項目跟方法，預計最晚到周三，我們如果準備好了就會在下一個階段提出申請。」

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