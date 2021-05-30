BNT疫苗沒授權？柯文哲：別用奇怪理由搪塞　「很多是藉口」

記者袁茵／台北報導

BNT疫苗是否已經通過台灣緊急授權引發爭議，立委邱顯智30日表示，原本疾管署網站的新冠肺炎疫苗接種須知暨意願書，曾經寫過「已通過我國緊急授權使用」等字樣，但近日卻悄悄刪除。對此，台北市長柯文哲表示，實事求是，不要有奇奇怪怪理由搪塞，在全球打了好幾億支的狀況下，「我覺得很多理由就只是藉口。」

▲柯文哲召開防疫記者會。（圖／台北市政府提供）

「BNT疫苗到底有沒有取得我國緊急授權使用？陳時中指揮官一定要對人民釋疑！」邱顯智30日於臉書上表示，疾管署3月10日的「COVID-19疫苗接種須知暨意願書」中提到，BNT疫苗已通過我國緊急授權使用，可是卻在4月27日更改，刪除「我國緊急授權使用」等字樣，質疑「這是單純的更新失誤，還是別有考量，我們不得而知。」

針對衛福部稱，輝瑞一直沒繳交資料給食藥署審查，可是其實3月10日內部文件就寫明，BNT通過我國緊急授權使用，柯文哲30日下午於防疫記者會中表示，全球講得出名字的疫苗，分別為BNT、AZ、莫德納、俄羅斯的史普尼克，以及中國大陸疫苗，大概是6支左右，扣掉俄羅斯、中國也還有4支，每一個都打了幾億支以上了。

柯文哲強調，現在全球已經打了近18億支，「我覺得實事求是，如果在世界上打了好幾億支的狀態下，很多理由就只是藉口而已。」還是要將人民生命當重要事情去思考，「不要用奇奇怪怪理由搪塞」，既然這些疫苗每個都打了好幾億劑，「到底問題是什麼⋯我也不知道。不管什麼理由，預算也編了，世界上也有疫苗，那就趕快去做完好不好？」