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桃園區公所恢復洽辦公　鄭文燦：因公確診或居隔將核發防疫補償金

▲桃園區公所恢復洽辦公。（圖／市府提供）

▲市長鄭文燦視察桃園區公所防疫措施。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市桃園區公所因有3名同仁確診，為維護市民洽公及同仁健康安全，市府立即以高標準防疫，安排289位同仁進行擴大採檢，桃園區公所也配合於5月25日至28日停班、清消，改採取居家辦公，今(31)日起恢復上班，市長鄭文燦特地前往視察桃園區公所防疫措施，勉勵同仁落實防疫安心上班，持續為市民服務。▲桃園區公所恢復洽辦公。（圖／市府提供）

▲桃園區公所恢復洽辦公。（圖／市府提供）

鄭市長提到，自中央流行疫情指揮宣布全國實施三級管制後，市府即決定實施異地分流辦公措施，感謝桃園區公所很快的落實A、B組分流辦公作業，A組在1、2、3樓，B組在4樓，從停車場、入口到電梯均有完善的動線分流，大幅降低群聚感染，此外，公文收發也會先放入紫外線消毒機消毒再行傳閱，有效降低接觸感染的可能。▲桃園區公所恢復洽辦公。（圖／市府提供）

鄭市長也裁示，考量近日市府同仁有因公而確診或居家隔離情形，市府會比照醫護及防疫人員的防疫補償措施，若市府同仁因公務而居家隔離或確診者，將分別核發3萬元及10萬元的防疫補償金，由各局處依個案情形報予衛生局核發，以保障及支持市府同仁投入防疫工作的辛勞。▲桃園區公所恢復洽辦公。（圖／市府提供）

鄭市長提到，此波疫情尚未結束，為避免疫情持續擴大，除實施異地辦公措施外，市府也推動居家辦公，已有近千位同仁實施居家辦公。市府也透過擴大採檢、擴大隔離、疫調追蹤等方式精準防疫、築起防火牆，並持續整備醫療、檢疫、隔離能量，守住桃園、支援雙北，並協助中央落實防疫對策。

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