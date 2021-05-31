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台灣人能「群體免疫」新冠？　急診醫曝2大關鍵：要盡快！

▲▼日前運抵台灣的AZ疫苗41萬劑，從5月28日起陸續開打，圖為30日上午，許多之前尚未施打的第一類醫護人員前往南港成德區民活動中心施打疫苗，現場排隊人潮大排長龍,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,R0值。（圖／記者李毓康攝）

▲尚未施打的第一類醫護人員前往南港成德區民活動中心施打疫苗，現場湧排隊人潮。（圖／記者李毓康攝）

記者曾羿翔／綜合報導

新冠肺炎疫情未歇，台灣30日新增266本土病例，校正回歸89例，新增10人病逝，與前2天相較，死亡病例數有所下降。指揮中心發言人莊人祥則表示，已於28日與高端、聯亞2廠商簽約採購各500萬劑國產疫苗。兒科急診醫師吳昌騰表示，「要實現群體免疫，疫苗才是正解」盡快施打才是王道，並點出背後關鍵。

吳昌騰醫師30日在臉書發文表示，目前台灣確診病例中的重症率9.3%；極重症率 3.3%（180例插管，2例ECMO）；死亡率為1.3%，盡快施打疫苗才是王道！根據研究，在疫苗有效性達70%時，要實現群體免疫，全球、亞洲、歐洲接種率需分別達到89.2 %、80.2 %、96.2%；在疫苗有效性達80%時，要實現群體免疫，全球、亞洲、歐洲接種率需分別達到 78 %、70.2 %、82.2%。

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▲▼日前運抵台灣的AZ疫苗41萬劑，從5月28日起陸續開打，圖為30日上午許多之前尚未施打的第一類醫護人員前往南港成德區民活動中心施打疫苗，現場排隊人潮大排長龍,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,R0值。（圖／記者李毓康攝）

▲日前運抵台灣的AZ疫苗41萬劑，從5月28日起陸續開打。（圖／記者李毓康攝）

吳昌騰醫師還說，根據上面推算，台灣要形成「疫苗接種後的群體免疫」則需要盡快達到70%-80%的疫苗接種率，這個目標是需要靠政府、醫療單位、人民的配合，「台灣加油」！

台灣目前確診病逝累計109例，前三高分別是5月29日的21例死亡；28日19例死亡以及27日13例。衛福部疾管署30日指出，已與高端、聯亞2間廠商簽約，各購買500萬劑國產疫苗。針對「沒做第三期實驗」就購買引發討論一事，指揮中心回應，由於生產疫苗原料短缺，生產、檢驗程序至少要2到3個月，因此採用預購的模式，採購國內外廠商的疫苗，預先保有所需的疫苗數量，維護國人健康。

除了政府外購的AZ與莫德納疫苗外，鴻海創辦人郭台銘已透過永齡基金會成立專案小組，預計申請500萬劑德國BNT疫苗，30日再度向外界說明進度，「永齡深知國人的關切，但請各位稍安，為我們爭取交貨保留空間，72小時內拚文件」。

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