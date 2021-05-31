台灣人能「群體免疫」新冠？　急診醫曝2大關鍵：要盡快！

▲尚未施打的第一類醫護人員前往南港成德區民活動中心施打疫苗，現場湧排隊人潮。（圖／記者李毓康攝）



記者曾羿翔／綜合報導

新冠肺炎疫情未歇，台灣30日新增266本土病例，校正回歸89例，新增10人病逝，與前2天相較，死亡病例數有所下降。指揮中心發言人莊人祥則表示，已於28日與高端、聯亞2廠商簽約採購各500萬劑國產疫苗。兒科急診醫師吳昌騰表示，「要實現群體免疫，疫苗才是正解」盡快施打才是王道，並點出背後關鍵。

吳昌騰醫師30日在臉書發文表示，目前台灣確診病例中的重症率9.3%；極重症率 3.3%（180例插管，2例ECMO）；死亡率為1.3%，盡快施打疫苗才是王道！根據研究，在疫苗有效性達70%時，要實現群體免疫，全球、亞洲、歐洲接種率需分別達到89.2 %、80.2 %、96.2%；在疫苗有效性達80%時，要實現群體免疫，全球、亞洲、歐洲接種率需分別達到 78 %、70.2 %、82.2%。

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▲日前運抵台灣的AZ疫苗41萬劑，從5月28日起陸續開打。（圖／記者李毓康攝）

吳昌騰醫師還說，根據上面推算，台灣要形成「疫苗接種後的群體免疫」則需要盡快達到70%-80%的疫苗接種率，這個目標是需要靠政府、醫療單位、人民的配合，「台灣加油」！

台灣目前確診病逝累計109例，前三高分別是5月29日的21例死亡；28日19例死亡以及27日13例。衛福部疾管署30日指出，已與高端、聯亞2間廠商簽約，各購買500萬劑國產疫苗。針對「沒做第三期實驗」就購買引發討論一事，指揮中心回應，由於生產疫苗原料短缺，生產、檢驗程序至少要2到3個月，因此採用預購的模式，採購國內外廠商的疫苗，預先保有所需的疫苗數量，維護國人健康。

除了政府外購的AZ與莫德納疫苗外，鴻海創辦人郭台銘已透過永齡基金會成立專案小組，預計申請500萬劑德國BNT疫苗，30日再度向外界說明進度，「永齡深知國人的關切，但請各位稍安，為我們爭取交貨保留空間，72小時內拚文件」。

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