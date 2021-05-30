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台中13人群聚「源頭疑萬華死亡案」！媽自責致電道歉　鄰一句話暖爆

▲北屯群聚案。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲北屯群聚案共13人確診，源頭疑是萬華死亡個案。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者柯振中／綜合報導

台中市30日新增9起確診個案，源頭疑似來自萬華，北屯群聚擴大到13人確診。北屯群聚案中，70歲的婦人時常與鄰居互動，得知確診消息，感到相當難過，還打電話向鄰居道歉，而鄰居的回應也讓人相當感動。

根據調查，北屯群聚案目前共13人確診，其中的源頭為案7,527，26日出現症狀就醫，27日確診新冠肺炎。衛生局接獲消息，立刻匡列密切接觸者，結果案7,527的丈夫、長子、長媳、次媳、三子、三媳、長孫以及鄰居（案8,072）全都確診。

衛生局提到，案7,527與案8,072情同姊妹，時常一起聊天，而案7,527的足跡當中，27日曾到過太平區百豐南北貨，29日採檢後確診。

不過，衛生局指出，案8,072為70多歲的婦人，11日至19日曾接待來自萬華的朋友。結果朋友返回台北後也確診新冠肺炎，25日不幸身亡。後續進行匡列，案8,072的丈夫、女兒、家中的外籍移工也都確診，女兒也曾與該名萬華朋友一起吃飯，16日回台北後出現症狀，20日確診新冠肺炎。

▼台中市30日召開疫情記者會，北屯群聚擴大到13人。（圖／台中市政府提供）

▲▼台中市政府舉行0530疫情記者會。（圖／台中市政府提供）

因此，台中市衛生局推測，此起群聚案例的源頭，可能來自台北萬華。為了進一步防堵群聚擴散，台中市府在北坑國小設立前進指揮所，對前往現場的民眾進行快篩、PCR篩檢，若出現陽性反應，會立刻送醫救治，以免進入社區。

而案8,072平時喜歡跟鄰居聊天，得知確診消息後，感到相當難過，還打電話道歉。而接到電話的鄰居雖然身處風險當中，還是十分關心案8,072的身體狀況，「我們一起面對，不用自責。」

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