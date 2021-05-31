瘖啞工人買水餃被嫌髒留「一張紙條」　離開還用手語比謝謝

記者黃翊婷／綜合報導

曾親赴香港聲援反送中的台灣女孩張珮歆，29日在臉書PO文分享一則暖心的故事，她提到，當日前往餐廳買飯，遇到一名瘖啞人士因為溝通問題，被店員喝斥，她發現之後立即伸出援手幫忙解釋，雙方透過筆談和肢體比劃才知道，原來對方是一名工人，加上受到疫情衝擊，工地放起無薪假，「離開時，他用手語比著『謝謝』。」

▲男子寫下的紙條。（圖／張珮歆授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

張珮歆提到，當時餐廳排隊人潮中站著一名把口罩掛在下巴、露出口鼻的中年男子，其他民眾見狀趕緊上前勸阻，店員也大聲喝斥「你再不戴好就趕你出去」，但男子只是看了看大家，不為所動，拉好口罩後卻又不肯拿出手機填寫實名制，此時現場已經有人開始叫罵，店員還揮起湯勺，男子則突然指了指牆壁，這個舉動反而讓在場所有人更加不解和生氣。

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張珮歆意識到男子可能是瘖啞人士，於是主動伸出援手向店員借來紙筆，男子吃力地在紙上寫下「水餃」兩字，她也乾脆好人做到底，幫忙點餐並解釋，「（瘖啞）就是聽不見也沒辦法說話的人，他們很可能是沒有手機的，所以也沒辦法用QR code簡訊實聯制」。

好不容易買完餐點，男子在醬料區摸來摸去，又被店員嫌髒。張珮歆說，男子的手很粗糙、食指截肢，應該是做工的人，而店員應該也只是想表達「到處摸不衛生」，由於醬料並未標示種類，她詢問店員之後，立即幫忙男子把醬料裝好，「之後帶著他到外面路邊的平台，因為他似乎有話想對我說。」

▲部分民眾或長輩對科技產品不熟悉，可能不太會使用手機進行實聯制。（示意圖／記者李毓康攝）

男子很吃力地在紙上寫下短短一句話，遇到不會寫的字就比手畫腳，他說，他是搭公車來買食物，因為工地放無薪假，這段時間就當作休息一下，等到6月15日應該就能回去工作。「雖然我看得一知半解，但也微笑點頭表示知道了。」張珮歆坦言，她不知道男子是不是習慣了這些歧視和不理解，或者根本不懂發生了什麼事，因為孤獨，才會迫不急待對陌生人分享自己的事，離開前還用手語比了「謝謝」。

張珮歆認為，這次的疫情又快又急，扯開看似太平社會的遮羞布，所有原本存在的問題被放大很多，例如遠距課程讓設備不足的家庭受教育權受損，不懂科技產品、不太識字、老人、身障或聾啞人士，連做到疫情下最基本的實名制可能都有困難，這是政府必須看見和照料的缺口，而在民間，也希望大家如果遇上類似的事，能多一些同理和體貼，「特別是這種政策容易改變、社會較為動盪的一段時日。同島一命，是日常裡的落實。」