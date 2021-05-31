台北醫院畫面瘋傳！醫戶外救人還得掃積水？急診科主任急上PTT回文

▲網友在公開社團爆料，台北醫院醫護在戶外救人還要掃大雨積水，質疑醫療量能明顯不足。（圖／翻攝自爆料公社官方粉專專屬社團）

生活中心／綜合報導

雙北醫療量能到底夠不夠?今日凌晨有網友在臉書「爆料公社」相關社團發出2段影片，其中一支影片可見多名患者在衛福部台北醫院的戶外病床上接受救治，另一支影片中則可見身著全套防護衣的醫護人員在清掃地面上積水，發文一出引起許多網友熱議。

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其中一名發文者忍不住在貼文中痛批，「什麼醫療資源充足？請問充足需要在外面搭帳篷救治？」要指揮官不要只會在辦公室裡面看報表，許多網友也紛紛留言，認為從影片中看起來醫療量能不足，也有人直呼在醫療院所的朋友都想辭職了，也有人緩頰稱，「惟恐天下不亂的，大概就是這種」，但貼文影片轉傳到PTT後，卻引出了台北醫院急診科主任游秉勳發文澄清。

▲▼衛福部台北醫院急診科主任游秉勳在PTT上發文澄清。（圖／翻攝自PTT）

游秉勳表示，之所以要在戶外處理病人，是因為戶外病毒量可以降到最低，且須等病人核酸檢測結果出來（約3-4小時），再決定收治到專責病房還是一般病房住院，但是在這3-4小時的空檔醫護也需要盡力處理病人的病情，才會出現影片中患者在戶外病床上接受治療的畫面。

游秉勳強調，自己對自己的言論負責，「目前北區的專責病房調度及時」，有確診病人狀況不穩定都會接受及時治療，希望大家能夠一起努力守住台灣。

▼臺北醫院篩檢站民眾排隊等候篩檢。（圖／記者楊詩益攝）