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「有人說再2個月見疫情曙光」　醫：歹勢太久了！現在就看到了

▲▼指揮中心記者會，指揮官陳時中 。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者陳俊宏／台北報導

台灣本土確診連16天破百，30日新增266例本土病例，校正回歸89例，新增10人病逝，與前2天相較，死亡病例數有所下降。對於這波疫情，衛福部草屯療養院醫師沈政男認為，「有人說，再過兩個月疫情就會看見曙光！歹勢，太久了！現在就看見曙光了，不用到兩周，全國每日新增就會降到兩位數。」

沈政男30日在臉書說，本周新增案例結算，台北市降到了上周的2分之1，快篩人數也降到了400多，而陽性率也跌破了4%，顯然台北市的疫情就是控制下來了；R0值是多少？既然本周總案例是上周的一半，那麼可以看成0.5，也就是說，依此趨勢進行下去，下周案例總數就剩4分之1，那麼平均下來，最晚到周末就會看到每日新增跌破3位數。

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「有人說，再過兩個月疫情就會看見曙光！」沈政男表示，「歹勢，太久了！現在就看見曙光了，不用到兩周，全國每日新增就會降到兩位數。只是，接下來要降到個位數，就是難上加難了，特別是，如果一直有人說，喔，不要夢想清零啦，要習慣與病毒共處啦，每日新增一些案例也無妨啦！」

▼30日新增266例本土病例，校正回歸89例，共355例。（圖／ETtoday）

▲▼0530本土國內新增地圖。（圖／ETtoday）

沈政男呼籲，拜託，千萬不要這樣想！你都還沒試過，怎麼知道台灣這次不能跟去年一樣達成清零的高標準？事實上，去年根本沒人想到台灣會清零，連作夢也想不到，但台灣就是辦到了。

沈政男指出，雖然中南部與基隆，陸陸續續有家庭群聚或學校群聚產生，一下子就炸出十幾例，好像防不勝防，其實源頭都還是跟萬華有關，而隨著第一波疫情平歇，這樣的群聚當然也會減少；此外，在新增案例裡，好多都已被匡列，可見疫調與隔離還是相當重要，而且有效。

沈政男表示，台中市長盧秀燕說家庭內最好也戴口罩！這很難辦到，基本上目前還是受到第一波萬華群聚的後續影響，或許隨著舊案例慢慢被清光，這類效應也會減少。

沈政男提到，雙北說是新增案例太多，無法疫調，接下來如果新增案例降到兩位數，就一定要恢復精準疫調與確實隔離，才能繼續把病毒壓制到最低程度；疫調不是公布足跡啦！那沒有什麼意義，而是要匡列與隔離，避免感染者繼續散播病毒。

▼今年本土病例總數地圖。（圖／ETtoday）

▲▼0530本土病例總數地圖。（圖／ETtoday）

►本文獲得沈政男醫師授權，以下為全文：

【精準疫調＋確實隔離 不要放棄清零夢想 連大陸疫苗都已有三期試驗論文】

本周新增案例結算，台北市降到了上周的二分之一，快篩人數也降到了四百多，而陽性率也跌破了4%，顯然台北市的疫情就是控制下來了。

R0值是多少？既然本周總案例是上周的一半，那麼可以看成0.5，也就是說，依此趨勢進行下去，下周案例總數就剩四分之一，那麼平均下來，最晚到周末就會看到每日新增跌破三位數。

有人說，再過兩個月疫情就會看見曙光！

歹勢，太久了！現在就看見曙光了，不用到兩周，全國每日新增就會降到兩位數。

只是，接下來要降到個位數，就是難上加難了，特別是，如果一直有人說，喔，不要夢想清零啦，要習慣與病毒共處啦，每日新增一些案例也無妨啦！

拜託，千萬不要這樣想！你都還沒試過，怎麼知道台灣這次不能跟去年一樣達成清零的高標準？

事實上，去年根本沒人想到台灣會清零，連作夢也想不到。

但台灣就是辦到了。

雖然中南部與基隆，陸陸續續有家庭群聚或學校群聚產生，一下子就炸出十幾例，好像防不勝防，其實源頭都還是跟萬華有關，而隨著第一波疫情平歇，這樣的群聚當然也會減少。此外，在新增案例裡，好多都已被匡列，可見疫調與隔離還是相當重要，而且有效。

盧秀燕說家庭內最好也戴口罩！這很難辦到。基本上目前還是受到第一波萬華群聚的後續影響，或許隨著舊案例慢慢被清光，這類效應也會減少。

雙北說是新增案例太多，無法疫調，接下來如果新增案例降到兩位數，就一定要恢復精準疫調與確實隔離，才能繼續把病毒壓制到最低程度。

疫調不是公布足跡啦！那沒有什麼意義，而是要匡列與隔離，避免感染者繼續散播病毒。

這幾天大家在談疫苗，看起來因為民意高漲，蔡政府也不得不鬆綁，嘗試讓一些非政府管道取得的疫苗進來了。

也有人在討論國產疫苗應不應該做三期試驗，還說國外大廠的疫苗都沒有做完三期試驗！

這事情是這樣：沒有做，跟沒有做完，差了一個完字，就差多了。國外大廠疫苗雖然沒有走完平常時期的三期試驗，因為那要花好幾年時間，但確實有做疫苗的大規模施打成效試驗，一次就是實驗幾萬人，並且，注意了，都有發表試驗成果在知名學術期刊。

國產疫苗，那些盲目擁護政府的假愛國者，不要在那邊胡亂護航了，至少寫一篇三期試驗的成果論文，刊登在不要說是Lancet、NEJM這些超難的期刊了，因為全台灣有辦法登上的人已是屈指可數，就給你JAMA這本期刊好了，能不能讓國產疫苗刊出試驗論文以後，再來施打在國人身上？

歹勢，連中國大陸的疫苗，都已將三期試驗結果登上了JAMA。

還記得陳時中在今年二月，拿什麼理由拒絕中國大陸的疫苗嗎？「三期試驗數據只有新聞稿！」

現在，人家有了三期試驗的論文，歹勢，你還是不會進口啦，因為，那只是藉口而已。

只是，既然這樣要求別人，對自己的產品，同樣要打在國人身上，你就可以放行嗎？

國產疫苗，恐怕連三期試驗結果的新聞稿，新聞稿就好，都拿不出來啊。

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