家屬擠爆集中檢疫所送食物　ICU主任多次90度鞠躬：拜託快離開

記者黃翊婷／綜合報導

全台本土確診案例飆破6000人，雙北醫療量能陷入緊繃狀態，確診者家屬也隨之湧入集中檢疫所，送來大量物資。亞東醫院外科暨創傷加護病房主任洪芳明30日晚間在臉書PO文呼籲，「我今天數度鞠躬90度拜託家屬趕緊離開，可是我們的民眾一點都不害怕，就只想為他們心愛的家人送物資。集中檢疫所能夠提供足夠的飲食水分與醫療照護，但絕對不是度假中心。」

▲民眾在亞東醫院急診室外排隊等候篩檢。（圖／記者李毓康攝）

洪芳明提到，從27日白天到30日晚上10時，他的總睡眠時間應該不到15小時，為的就是要全力協助建置全台最大的加強版集中檢疫所，照顧接近300名患者，這段期間他一再廣播要求病人不要叫外送，卻還是有許多外送員冒著生命危險，跨越感染紅外線來送食物；另一方面，病患家屬也相繼湧入集中檢疫所，送來一箱又一箱泡麵、罐頭，就是擔心家人在裡面餓肚子，結果就是護理人員、警察得穿著厚重的隔離衣，協助家屬運送物資。

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「集中檢疫所能夠提供足夠的飲食水分與醫療照護，但絕對不是度假中心。」洪芳明坦言，真的很想提醒在檢疫所的朋友們，醫療人員冒著染疫危險，就是想讓大家康復，有限的人力應該是要拿來照顧大家，而不是幫忙送物資，「大家更要提醒您的家人，當看到有救護車跟病人的時候，一定要遠離，我今天（指30日）數度鞠躬90度拜託家屬趕緊離開，可是我們的民眾一點都不害怕，就只想為他們心愛的家人送物資。」

▲相關防疫人員都要穿上隔離衣。（圖／記者呂佳賢攝）

洪芳明無奈表示，這兩天照顧病人，有病人無視護理人員在旁邊陪伴2個多小時，等待救護車將他轉送至醫院，卻在救護車來的時候，傳LINE向家人抱怨等好久，「我心中想，在疫情這麼緊張的時刻，救護車的好兄弟們沒有休息地運送病患，還要接受不公平的說法，家屬甚至透過LINE跟護理人員說要訴諸媒體，我真的覺得太不公平，我真的覺得為我們的醫療人員抱屈」、「請記得，不是醫療人員讓你生病，不是醫療人員請你到檢疫所，醫療人員是出於天職來協助您康復」。

胸腔科醫師蘇一峰隨後也在臉書轉貼洪芳明的文章並感嘆，「太難過了！當醫護人員與救難人員冒著染疫風險，辛苦站在第一線，民眾免費享受這些醫療服務，卻不知道珍惜！部分病人這麼輕忽的態度，全民怎麼打贏這場『全島一命』的戰役！」