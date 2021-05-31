　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

家屬擠爆集中檢疫所送食物　ICU主任多次90度鞠躬：拜託快離開

記者黃翊婷／綜合報導

全台本土確診案例飆破6000人，雙北醫療量能陷入緊繃狀態，確診者家屬也隨之湧入集中檢疫所，送來大量物資。亞東醫院外科暨創傷加護病房主任洪芳明30日晚間在臉書PO文呼籲，「我今天數度鞠躬90度拜託家屬趕緊離開，可是我們的民眾一點都不害怕，就只想為他們心愛的家人送物資。集中檢疫所能夠提供足夠的飲食水分與醫療照護，但絕對不是度假中心。」

▲▼新北板橋亞東醫院爆發院內感染,大批民眾在急診室外排隊等候篩檢,亞東醫院戶外篩檢站,快篩站,急診處 。（圖／記者李毓康攝）

▲民眾在亞東醫院急診室外排隊等候篩檢。（圖／記者李毓康攝）

洪芳明提到，從27日白天到30日晚上10時，他的總睡眠時間應該不到15小時，為的就是要全力協助建置全台最大的加強版集中檢疫所，照顧接近300名患者，這段期間他一再廣播要求病人不要叫外送，卻還是有許多外送員冒著生命危險，跨越感染紅外線來送食物；另一方面，病患家屬也相繼湧入集中檢疫所，送來一箱又一箱泡麵、罐頭，就是擔心家人在裡面餓肚子，結果就是護理人員、警察得穿著厚重的隔離衣，協助家屬運送物資。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「集中檢疫所能夠提供足夠的飲食水分與醫療照護，但絕對不是度假中心。」洪芳明坦言，真的很想提醒在檢疫所的朋友們，醫療人員冒著染疫危險，就是想讓大家康復，有限的人力應該是要拿來照顧大家，而不是幫忙送物資，「大家更要提醒您的家人，當看到有救護車跟病人的時候，一定要遠離，我今天（指30日）數度鞠躬90度拜託家屬趕緊離開，可是我們的民眾一點都不害怕，就只想為他們心愛的家人送物資。」

▲▼亞東醫院急診。（圖／記者呂佳賢攝）

▲相關防疫人員都要穿上隔離衣。（圖／記者呂佳賢攝）

洪芳明無奈表示，這兩天照顧病人，有病人無視護理人員在旁邊陪伴2個多小時，等待救護車將他轉送至醫院，卻在救護車來的時候，傳LINE向家人抱怨等好久，「我心中想，在疫情這麼緊張的時刻，救護車的好兄弟們沒有休息地運送病患，還要接受不公平的說法，家屬甚至透過LINE跟護理人員說要訴諸媒體，我真的覺得太不公平，我真的覺得為我們的醫療人員抱屈」、「請記得，不是醫療人員讓你生病，不是醫療人員請你到檢疫所，醫療人員是出於天職來協助您康復」。

胸腔科醫師蘇一峰隨後也在臉書轉貼洪芳明的文章並感嘆，「太難過了！當醫護人員與救難人員冒著染疫風險，辛苦站在第一線，民眾免費享受這些醫療服務，卻不知道珍惜！部分病人這麼輕忽的態度，全民怎麼打贏這場『全島一命』的戰役！」

ET快訊
快訊／彩雲颱風生成了！未來路徑出爐
死亡數變少不合理！第一線醫爆：院區不少「通報死亡個案」未公布
台灣人能「群體免疫」新冠？　急診醫曝2大關鍵：要盡快！
快訊／台股收復萬七！　電子、海運股齊漲
家屬見無最後一面！　禮儀師曝「確診往生直接火化」：拜託少出門
家屬擠爆集中檢疫所送食物　ICU主任多次90度鞠躬：拜託快離

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台南梅雨3大水庫集水區共降249毫米雨量　水庫進帳540萬噸水情尚未紓解

快訊／彩雲颱風生成了！未來路徑出爐　將迴轉北上

好消息！德基水庫一夜上升3公尺　進帳236萬多公噸水量

保誠人壽X SuperM邀大家跳起來！尬舞自拍拿好禮　大專生搶參賽

確診男參加宗親會聚餐卻隱匿足跡　翁章梁震怒徹查：一定嚴懲

疫情下3所大專想調漲學雜費！　反教盟批：這不是你賺錢的機會

死亡數變少不合理！第一線醫爆：院區不少「通報死亡個案」未公布

瘖啞工人買水餃被嫌髒留「一張紙條」　離開還用手語比謝謝

台北醫院畫面瘋傳！醫戶外救人還得掃積水？急診科主任急上PTT回文

快訊／大雷雨襲嘉義、台南！　密集閃電狂炸防強風

四級警戒一周只能「採買3次」　民眾怨太少！原因曝光網罵翻

禾浩辰「女友視角」伏地挺身！宋芸樺：女粉絲全醒　想CUE偶像「出現蔡昌憲」..柯震東：吼唷～～

台北醫院急診外臨時搭棚躺病患 民憂淋雨...院方：床與帳篷有距離

岳母確診「無救護車送醫」5小時亡　台商無奈大嘆：台灣醫療不堪一擊

高雄祕境11男女「無口罩爽玩水」　罰單66萬起！見警傻眼：全都罰？

《火神的眼淚》有第2季！　群星看完結局「悲憤痛哭」劇迷全崩潰

隔離母子要見「確診爸最後一面」　車隊自願當專車...全副武裝接送

尤秋興虧顏志琳諧音「顏值零」　KID揪唱《我很好騙》出現小鬼畫面...哭了

中央砸6千億紓困！柯轟別做奇怪事　「綁樁腳也不用這麼多」不如買疫苗

劉嘉玲「公園嗨跳廣場舞」沒人發現！　還被大叔提醒舞步...網笑翻

台南梅雨3大水庫集水區共降249毫米雨量　水庫進帳540萬噸水情尚未紓解

快訊／彩雲颱風生成了！未來路徑出爐　將迴轉北上

好消息！德基水庫一夜上升3公尺　進帳236萬多公噸水量

保誠人壽X SuperM邀大家跳起來！尬舞自拍拿好禮　大專生搶參賽

確診男參加宗親會聚餐卻隱匿足跡　翁章梁震怒徹查：一定嚴懲

疫情下3所大專想調漲學雜費！　反教盟批：這不是你賺錢的機會

死亡數變少不合理！第一線醫爆：院區不少「通報死亡個案」未公布

瘖啞工人買水餃被嫌髒留「一張紙條」　離開還用手語比謝謝

台北醫院畫面瘋傳！醫戶外救人還得掃積水？急診科主任急上PTT回文

快訊／大雷雨襲嘉義、台南！　密集閃電狂炸防強風

拓展農產品國際市場　嘉義優質鳳梨進軍日本樂天市場

台南梅雨3大水庫集水區共降249毫米雨量　水庫進帳540萬噸水情尚未紓解

傳奇氣象主播任立渝退休！　「講了50年天氣」曾為颱風夜宿電視台

閃亮亮近3個月「憂鬱症復發」！ 壓抑造成反效果：感到非常陌生

面板業交出好成績！謝金河：台灣一個「慘業」的重生

快訊／彩雲颱風生成了！未來路徑出爐　將迴轉北上

好消息！德基水庫一夜上升3公尺　進帳236萬多公噸水量

中華電前董座呂學錦遭詐167萬內幕　送錢時還要講「通關密語」

保誠人壽X SuperM邀大家跳起來！尬舞自拍拿好禮　大專生搶參賽

確診男參加宗親會聚餐卻隱匿足跡　翁章梁震怒徹查：一定嚴懲

超療癒！美容師夾出耳內巨型粉刺 96秒巧手「勾、拉」網讚：太酥麻

生活熱門新聞

疫情再燒2個月？醫：歹勢太久了！現在就看到曙光了

高雄3天打完2.1萬劑疫苗　作家讚感動

快訊／社交距離App別刪！負責人將「上傳大量確診者」資料

感謝醫護！女醫兒「高燒38度」急快篩結果曝

捐疫苗一定要中央簽約？北醫學者揭關鍵

家族8人確診！他曝「人力、病床不足」慘況

國產疫苗三期實驗沒做就買！指揮中心說明

颱風最快今生成大迴轉　鋒面滯留全台再下2天防豪雨

灌全台水庫！單日累積雨量出爐　最大贏家破257毫米

台灣能「群體免疫」新冠？醫曝關鍵

今日新增10死　原列調查中5旬女未過世

嘉義宗親會被爆隱匿　成員急解釋

快訊／鋒面對流移入中　高屏防瞬間大雨雷擊強風

豪雨警報再響！夜轟19縣市紫爆

更多熱門

相關新聞

疫情再燒2個月？醫：歹勢太久了！現在就看到曙光了

疫情再燒2個月？醫：歹勢太久了！現在就看到曙光了

台灣本土確診連16天破百，30日新增266例本土病例，校正回歸89例，新增10人病逝，與前2天相較，死亡病例數有所下降。對於這波疫情，衛福部草屯療養院醫師沈政男認為，「有人說，再過兩個月疫情就會看見曙光！歹勢，太久了！現在就看見曙光了，不用到兩周，全國每日新增就會降到兩位數。」

救護車繞台北屢遭拒收　消防員：要我們怎麼樣

救護車繞台北屢遭拒收　消防員：要我們怎麼樣

醫嘆：能打到的疫苗就是最好的

醫嘆：能打到的疫苗就是最好的

AZ最大優點曝　醫：疫苗就是唯一解方

AZ最大優點曝　醫：疫苗就是唯一解方

前疾管局長：要救命就核准民間買疫苗

前疾管局長：要救命就核准民間買疫苗

關鍵字：

新冠肺炎台灣防疫

讀者迴響

熱門新聞

鮪魚路邊親密任摸　男友手伸衣內

台中13人群聚感染　媽自責致電道歉

疫情再燒2個月？醫：歹勢太久了！現在就看到曙光了

高雄3天打完2.1萬劑疫苗　作家讚感動

快訊／社交距離App別刪！負責人將「上傳大量確診者」資料

杜汶澤開大車外出！停車見感人畫面：善良台灣人

感謝醫護！女醫兒「高燒38度」急快篩結果曝

捐疫苗一定要中央簽約？北醫學者揭關鍵

家族8人確診！他曝「人力、病床不足」慘況

國產疫苗三期實驗沒做就買！指揮中心說明

韓國瑜出手了！捐1萬多份醫療物資：自己的人民自己救

颱風最快今生成大迴轉　鋒面滯留全台再下2天防豪雨

新北夫妻住旅館　妻陳屍屋內丈夫墜樓亡

野人七號部落「拍片送動力火車」藏洋蔥！小鬼突現身

雷／《全明星》曹佑寧再破節目紀錄

更多

最夯影音

更多
四級警戒一周只能「採買3次」　民眾怨太少！原因曝光網罵翻

四級警戒一周只能「採買3次」　民眾怨太少！原因曝光網罵翻
禾浩辰「女友視角」伏地挺身！宋芸樺：女粉絲全醒　想CUE偶像「出現蔡昌憲」..柯震東：吼唷～～

禾浩辰「女友視角」伏地挺身！宋芸樺：女粉絲全醒　想CUE偶像「出現蔡昌憲」..柯震東：吼唷～～

台北醫院急診外臨時搭棚躺病患 民憂淋雨...院方：床與帳篷有距離

台北醫院急診外臨時搭棚躺病患 民憂淋雨...院方：床與帳篷有距離

岳母確診「無救護車送醫」5小時亡　台商無奈大嘆：台灣醫療不堪一擊

岳母確診「無救護車送醫」5小時亡　台商無奈大嘆：台灣醫療不堪一擊

高雄祕境11男女「無口罩爽玩水」　罰單66萬起！見警傻眼：全都罰？

高雄祕境11男女「無口罩爽玩水」　罰單66萬起！見警傻眼：全都罰？

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

全民防疫毛毛商城享89折

全民防疫毛毛商城享89折

【全民防疫】寵物雲毛毛商城全館89折！好評再延長～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面