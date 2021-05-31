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家屬見無最後一面！　禮儀師曝「確診往生直接火化」：拜託少出門

▲▼禮儀人員在臉書上傳照片，呼籲大眾這段期間應盡量少出門。（圖／翻攝自鄒佩君臉書）

▲禮儀社人員全身穿戴好防護服，正在搬運裝有確診往生者遺體的棺材。（圖／翻攝自鄒佩君臉書）

記者張靖榕／綜合報導

台灣疫情嚴峻連禮儀社人員都出來說話，一名女性知名禮儀人員在臉書上表示，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）因為是法定傳染病，確診者遺體經過層層防護直送火葬場，家屬喪葬都無法照一般情況辦理。她也拜託大家跟身邊親朋好友呼籲沒事盡量少出門、少接觸人，體諒醫護人員，好好待在家。

與丈夫同在禮儀社工作的鄒佩君，臉書有逾30萬人追蹤，她30日在臉書上貼上全身穿戴防護衣的禮儀人員正在搬運棺材的照片。她說依照法定傳染病規定，COVID-19確診者遺體在往生後24小時內必須立刻火化，以2層屍袋包裹再由禮儀人員從冰櫃拉出連同屍袋載往火葬場，家屬是連最後一面都見不著，告別式只能等燒完再擇日開弔，做七做佛事也一律得等火化完再進行。

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因此鄒佩君拜託大家呼籲身邊的家人朋友「非必要不要出門」，不論是串門子、公園聊天下棋、打牌泡茶或聚會喝酒等都屬非必要，因為做了可能讓病毒「推己及人」。很多老人家天天出門運動習慣，若不出門會很難說，對此她也說此時出門之後「才可能有得你受」！

三級警戒後全台網購量暴增，但傳統市場人仍然較多，群聚風險大，鄒佩君呼籲各位兒女晚被多加善用網路平台，菜肉民生用品都上網買，減少接觸風險，「我知道有些老人家耳根硬，還是試試看吧！用心的試試吧！」

這次的疫情儘管確診和往生者多屬長者，但亦有年輕人確診輕症後卻急遽惡化猝死的案例，因此鄒佩君希望大家此刻好好待在家，眼看北部醫療量能繃緊，人們應做好自己本分保護在第一線的醫護，「不要再增加無謂的負擔。」

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