嘉義縣「泡茶群聚」增3例足跡曝　確診者再傳妻子、弟弟、弟媳

▲嘉義縣家庭群聚新增3名確診案例來自日前大林北漂返家。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

中央疫情指揮中心30日下午2點公布嘉義縣新增3案COVID-19確診案例，都是29日泡茶群聚案的接觸親友，分別是案堂兄1編號7674的妻子82歲女（案8083）、弟媳63歲女 (案8084 )、弟73歲男（案8175）。3人於29日採檢確診，全案匡列接觸者40人，8人安排採檢居家隔離中，30日稍早已掌握案8175於5月16日曾至宗親會，聚會人數32人，正安排採檢及居家隔離，並持續疫調監控。

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▲嘉義縣疫情說明。（圖／嘉義縣政府提供）

案8083平常有參拜習慣，每星期2-3次至附近泰寧宮拜拜，29日接受採檢後確診，已住院治療。

案8084與案8175為夫妻，案7674於5月19日至2人家共進晚餐泡茶，因接觸者採檢確診，案7674弟及弟媳在當地經營西服店，5月16日參加宗親會聚餐，因共餐匡列32人密切接觸者，正安排採檢及居家隔離。

▲嘉義縣確診地區清消。（圖／嘉義縣政府提供）

案8084本月22日曾前往大林卡特美髮店染髮，店內老闆、客人共2人為接觸者，平時會到隔壁早餐店購買早餐，25日上午約半小時曾至梅山鄉梅東村豬肉店，全程配戴口罩，26日到過溪里方便五金賣場購物，27日在家未出門，29日接獲通知採檢確診，目前夫妻2人已收治住院治療。

翁章梁表示，30日公布的3名確診案，都是泡茶群聚延伸的家庭群聚，全案匡接觸者40人，8人安排採檢居家隔離中，32人陸續安排採檢中，衛生局將持續追蹤。

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