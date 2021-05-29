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首例！　高雄確診男自行淚曝足跡：病毒到我這就好

▲確診男子公布詳細足跡，避免鄉親也染疫，「希望病毒到我這就好」 。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲確診男子公布詳細足跡，避免鄉親也染疫，「希望病毒到我這就好」 。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄旗山區27日出現首例新冠肺炎確診個案，不過衛生局公布活動史僅列一家水果行，當事人認為足跡史並不完整，因此自己列出17日以來去過的地點並PO網公告，被點名的店家也紛紛回應「均有消毒」，有些還自主停業。對此，衛生局表示，足跡發布有3個原則，若未經查證，恐怕造成民眾恐慌。

▲案6364為高雄市旗山區20多歲男子。（圖／高雄市政府提供）

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▲案6364為高雄市旗山區20多歲男子。（圖／高雄市政府提供）

案6364為旗山20多歲陳姓男子，曾參加北部旅行團。衛生局27日公布疫調結果，僅列出陳姓男子在17日至26日的中午12點到晚間9點，都待在一家水果行。

陳姓男子表示：「為了保護當地鄉親，把傷害降到最低，高雄市所發布的足跡較不完整，所以我加以補上。」他自行列出17日起在旗山的活動店家，被點名的有火鍋店、星巴克、鵝肉店等，強調自己全程都有戴口罩，除了內用外。

▲▼旗山出現首例確診個案，男子自行公布詳細足跡。（圖／翻攝自臉書）

▲旗山出現首例確診個案，男子自行公布詳細足跡。（圖／翻攝自臉書）

陳姓男子說，衛生所通知確診時，他就和疫調人員講了1小時的電話，如實告知足跡史，不過衛生局認為他全程都有戴口罩、幾乎都是外帶，在店家時間也不到10分鐘，所以不需要公布。

陳姓男子表示，目前他沒有明顯症狀，但就是怕老年人、幼童可能會有反應，希望公布足跡史，能讓店家做消毒，衛生局也有向他說明，未公布的店家也都逐一做消毒了。最後陳姓男子也忍不住哽咽說：「希望病毒到我這就好，我不希望旗山還有鄉親染疫。」

▲▼旗山出現首例確診個案，男子自行公布詳細足跡。（圖／翻攝自臉書）

▲▼店家強調均有消毒。（圖／翻攝自臉書）

▲▼旗山出現首例確診個案，男子自行公布詳細足跡。（圖／翻攝自臉書）

▲▼旗山出現首例確診個案，男子自行公布詳細足跡。（圖／翻攝自臉書）

而被點名的店家，也在地方臉書社團內貼出公告，回溯當時陳姓男子到店購買餐點，停留時間均不到10分鐘就離開，且當時人員都有戴口罩，並和衛生局聯繫清消，開封後食材也全數丟棄，還有店家自主停業。

不過確診者是否能自行公布足跡？高雄市衛生局強調，針對公布確診個案足跡史部分，原則上以活動停留時間長短、有無佩戴口罩，以及該地底善否也密切接觸者為原則。確診者若自行公告活動地點，若未經查證，恐怕會造成他人恐慌。

▲高雄市衛生局強調，足跡公布有其原則 。（圖／高雄市政府提供）

▲高雄市衛生局強調，足跡公布有其原則 。（圖／高雄市政府提供）

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