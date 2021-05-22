住家1樓開鎖店…關門吃飯遭開單「沒戴罩」！衛生局1動作認他違法

▲▼男子住家1樓開鎖店，因吃東西未戴口罩，衛生局在門口告訴他要戴上口罩。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

全國防疫警戒升為第三級，民眾外出及出入公眾營業場所須全程戴口罩。高雄旗山區就有一名民眾指控，住家一樓開鎖店，關門在店面吃東西，竟然被衛生局開舉發單，質疑是執法過當。不過衛生局表示，依常理判斷，當時稽查時間應為營業時間，「門一推就開」，可以認定是營業行為。

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▲店面未上鎖，稽查人員一推就開。（圖／記者許宥孺翻攝）

旗山區一名沈姓男子向媒體投訴，指出住家一樓是鎖店，21日下午3點多他在1樓吃東西，先將自動門斷電，店內也沒有客人，但警察和衛生所人員沿街巡檢時，發現他沒有戴口罩，敲門請他打開，直接開出營業場所未戴口罩的舉發單，讓他相當傻眼。

高雄市衛生局表示，根據所掌握事證，當時稽查時間是下午2至3點，常理來說為營業時間，就現場稽查過程，衛生所人員是透過玻璃門看到店裡有人沒戴口罩，「因此推門進去，當時門也是一推就開，就常理判斷，可認定是營業行為」。

▲男子當下配合拿出身分證，不過事後卻質疑執法過當 。（圖／記者許宥孺翻攝）

衛生局怒斥，男子在營業場所未戴口罩，事證非常明確，此舉違反傳染病防治法第36條，可處新台幣3000元以上1萬5000元以下罰鍰，另再根據男子的不實指控、狡辯，將從重量罰。

衛生局強調，開立舉發單是依現場「營業」事實判斷，營業時是隨時都可能有顧客上門的時段，營業場所就該落實全程戴口罩；倘未營業就沒有規範，再檢視現場稽查相關錄影畫面，確認該民眾於「室內營業場所」、「營業時間」未全程戴口罩，顧客或稽查人員可隨時推門進入，無法有效防範隨時可能發生的傳染風險，違反傳染病防治法事證明確。

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