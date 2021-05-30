率全國之先！台南市衛生局通過疾管署新冠病毒核酸檢驗認可

▲台南市長黃偉哲指出，未來藉由自行檢驗，將可縮短送驗時間及檢驗時程，即時提供快速準確之檢驗結果，提升台南市防疫時效。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

率全國之先，台南市衛生局5月28日通過衛福部疾管署新冠病毒核酸檢驗認可，市長黃偉哲指出，未來藉由自行檢驗，將可縮短送驗時間及檢驗時程，即時提供快速準確之檢驗結果，提升台南市防疫時效，並早期發現個案即時治療及加強接觸者相關防疫管控措施。

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▲衛生局長許以霖指出，彰化縣個案7315曾於5月26日前往台南市玉井市場，該案於台南市涉足地點已完成清消。

黃偉哲市長指出，30日根據中央疫情流行指揮中心公告，全國新增266例本土個案，彰化縣個案7315曾於5月26日前往台南市玉井市場（台南市玉井區中正路21巷），該案於台南市涉足地點已完成清消。

衛生局長許以霖指出，為建立第1線防疫人員的免疫力，衛福部疾管署於5月27日起陸續撥補13000劑AZ疫苗至台南市，疫苗施打對象為第一類醫事人員及參與防疫的警消人員；5月28日單日台南市11家疫苗專責醫院及10區衛生所共施打5740劑，29日為5366劑，28、29兩日合計施打11106劑，30日將全部施打完畢。

黃偉哲市長說，未來為擴大疫苗施打量能，將先開放50家台南市合約診所施打疫苗，未來會陸續擴大開放診所施打疫苗，台南市目前有300多家合約診所，將儘快加速疫苗施打，保障188萬市民健康安全。

面臨新冠肺炎疫情日益嚴峻，為防止台南市疫情擴大，黃偉哲市長特別指示，由衛生所設置15個擴大篩檢站，連同14家醫院、1個台積電移動式、2個慈濟固定式共32個篩檢站進行篩檢，其中衛生所等18個篩檢站接受台南市公告之高風險族群預約篩檢，請民眾善加利用。

衛生局長許以霖指出，鑑於新冠病毒分生檢驗需要龐大的檢驗量能，即督導檢驗中心率全國衛生機關之先，建置並通過疾管署新型冠狀病毒核酸檢驗認可，於24小時內得知檢驗結果，使相關防疫作為提早開始，共同杜絕新冠肺炎在台南地區疫情持續延燒及防止社區感染。

▲率全國之先，台南市衛生局5月28日通過衛福部疾管署新冠病毒核酸檢驗認可，可自行檢驗。

擴大篩檢站的檢體採檢方式係收集高風險個案之深喉唾液檢體，於生物安全第二等級之生物安全操作櫃進行檢體取樣，以分子生物學技術進行病毒核酸增幅及檢測。衛生局自5 月28日已通過衛生福利部疾病管制署新型冠狀病毒核酸檢驗認可，並自即日可開始自行執行新冠肺炎病毒核酸確認檢驗，藉此提升台南市檢驗時效，以快速掌握個案狀況，及時防止疫情擴散，提升地方政府防疫應變能力，全力做好這次的防疫大作戰，讓民眾順利度過此次疫情危機。

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