柯P「想砸病歷」嗆石崇良講幹話　陳時中：大可不必用粗暴的話評論

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中 。（圖／指揮中心提供）

記者蔡玟君／台北報導

全台本土確診案例飆破6000人，其中大部分集中在雙北地區，讓雙北醫療量能陷入緊繃狀態，日前中央與地方公布的空床數有落差，讓台北市長柯文哲怒嗆中央腦袋有問題，更揚言「想砸病歷」，對此中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，大可不必用太粗暴的話評論時事。

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▲台北市長柯文哲日前在市府防疫記者會上怒嗆中央腦袋有問題。（圖／北市府提供）

由於中央與地方公布的醫院空床數不同，讓柯文哲在28日的北市府防疫記者會上大發飆，怒嗆中央「腦袋裝水泥」，29日更再次發飆嗆石崇良「如果我還在台大醫院，你敢講那種幹話，我病歷早就砸過去。」

對此陳時中回應，評論時事大可不必用太粗暴的話，但這不會讓中央與地方因此產生嫌隙，現在應該是大家要合作抗疫的時候。而石崇良昨日則回應，「病毒是共同敵人，中央地方一條心，才能協力合作控制疫情。」

▲衛福部次長石崇良。（圖／指揮中心提供）

根據指揮中心公布最新病床數，雙北專責病房開設177床只剩97床，負壓隔離病房231床中也只剩43床。29日記者會中被問及是否考慮打破醫護不得跨院、跨區照顧規定，讓有意支援醫護北上支援，石崇良並未直接回應，僅表示要從源頭進行分流，才不會壓垮重症照顧量能。

▲本土確診病患大多集中在雙北，導致醫療量能吃緊。（圖／記者徐文彬攝）

石崇良會後接受電訪，他解釋，不是所有病人都會變成重症，所以才會做源頭分流，讓輕症患者待在家或到集中檢疫所，指揮中心已發放一人一台血氧偵測儀，只要有症狀就可即刻通報。

▲為盡快診治病患，前線醫護人員承受極大壓力。（圖／記者李毓康攝）

至於病房與病床數問題，他表示，醫院很少有一人一室病房，先前是因為患者少，才會採取一人一室阻絕病毒，但現在確診人數多，沒有交互感染問題，才會恢復以前多人一室集中收治。不過，他也坦言，恢復到多人一室必須兼顧第一線人員辛勞，指揮中心也不會強制規定一定要收滿，也有請醫院調整護理人力分擔照顧壓力。