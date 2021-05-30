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快訊／台中北屯群聚案擴大為11人！鄰居也染疫　一張關係圖看懂

▲北屯群聚案。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲北屯群聚案關係圖。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者李忠憲、林昱萱／台中報導

國內30日新增266例本土COVID-19確定病例，另有校正回歸本土個案89例，總計355例。台中新增9名確診個案，而其中案7572的鄰居也確診，目前北屯群聚案則擴大累計為11人確診。

北屯群聚案中，案8072為案7527的鄰居，兩人情同姊妹，時常會在一起聊天，其27日曾至太平區百豐南北貨批發購物，29日採檢確診。經疫調發現，案8072於11至19日曾有北市萬華區朋友到台中家裡拜訪居住，這位萬華區朋友16日出現症狀曾就醫、25日死亡確診為新冠肺炎；此外，案8072在北部工作的女兒11日也曾返回台中家中，母女二人與這位萬華朋友一起用餐，女兒於20日確診。

案8073為案7572的46歲長媳，無相關症狀，因婆婆確診被匡列居家隔離，28日至醫院採檢確診；案8074為案7527的44歲次媳，從事餐飲業，無相關症狀，23日曾有南投活動史，26日回北屯區娘家一同用餐，27日曾至7-11北屯區天星門市、新光銀行松竹分行及好市多北台中店購物，因婆婆確診後居家隔離，28日至醫院採檢確診。截至目前為止，北屯家庭群聚案確診人數已擴大為11人。

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