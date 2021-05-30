基隆第一槍！上傳統市場看身分證尾數　林右昌：管不好怎封城？　

▲基隆市長林右昌呼籲民眾依身分證尾數分流進市場採買。（圖／翻攝自林右昌臉書）



記者郭世賢、林冠吟／基隆報導

台灣本土疫情持續升溫，有鑑於近期確診者足跡多有在傳統市場的情形，為防堵疫情，基隆市長林右昌30日宣布，希望民眾可以按照身分證尾數單、雙號自主分流，單日單數，雙日雙數分流採買，先行觀察1到2天，若無法做到自主分流，將採強制執行。

基隆市長林右昌30日在臉書發文指出，有鑑於台灣疫情日趨嚴峻，傳統市場人潮眾多擔心成為防疫破口，除在各入口設置實聯制外，也要求民眾進入市場一定要戴口罩，市府也會安排稽查不戴口罩的情況，違者將當場舉發。

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▲基隆市長林右昌30日視察南興市場入口實聯制情形。（圖／翻攝自林右昌臉書）



林右昌強調「連傳統市場都管不好的話，四級封城怎麼執行？」疫情擴散這段期間，防疫工作不間斷，但如果連市場都管不好，四級封城要怎麼執行，因此認為醫院要降載的同時，傳統市場的人流也要降載，降低密度避免群聚。

他指出，七堵最大的南興市場日前因為疫情休市，30日復市，南興市場已在4個入口站進行實聯制，攤位也都有設置QR Code，要求徹底落實實聯制。

林右昌表示，現行將希望民眾可以依身分證尾數的單雙號，做到單日單數、雙日雙數的分流採買，市府也將觀察1到2天，若民眾無法做到自主分流，市府也將採取強制執行，非常時期，應以防疫為重，還希望民眾可以見諒。

▲基隆市長林右昌呼籲民眾依身分證尾數分流進市場採買。（圖／翻攝自林右昌臉書）

