「18+6+10人」無罩玩水　來義鄉長怒摔簿子開罰：不是避難所

記者陳俊宏／綜合報導

全台持續三級警戒，近日有遊客沒戴口罩，闖進屏東縣來義部落戲水。來義鄉鄉長莊景星呼籲，來義鄉不是避難所，他和課長氣到摔簿子，已開出罰單，還請各位不要以身試法。他也呼籲年輕人，請先管住玩樂的心情，宅在家玩電動、煮飯菜、讀一本書、玩音樂、視訊都可以吧！

莊景星29日透過來義鄉公所臉書發文指出，「當屏東縣長強力說假日不要出門」、「當原民會勸導非必要不進入部落」，「怎麼還是一群人來我們的部落遊玩戲水，每天每天」；部落的每一個人都那麼認真防疫，鄉長每日巡查各部落、主管排班駐守防疫、公所人員假日廣播宣導、族人忍住不家聚不移動，社群網站努力宣傳部落醫療量能不足勿入部落，醫護人員們疲於奔命辛苦對抗越來越多的案例。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼遊客沒戴口罩玩水。（圖／翻攝來義鄉公所臉書）



莊景星說，但仍有一群人罔顧政府規定，只顧自己享樂，完全漠視，所以公所和警察單位沒有勸導，直接開罰單，大家不要以身試法，也不要心存僥倖，「鄉長和課長氣到摔簿子」，還請各位不要以身試法。

莊景星表示，29日下午公所與分駐所聯合巡檢，在大後泰義橋下及上游三處，共有18+6+10人在玩水，且部分未戴口罩！真是聽不懂、看不懂？

莊景星指出，他也希望在部落的族人，持續遵守防疫規定，如果長輩戴不好口罩，或不會掃描QR Code，部落的年輕人、村長和公所都會好好教導遵守防疫，也會很溫柔告知目前防疫措施。

▲▼來義鄉公所呼籲民眾不要以身試法，也不要心存僥倖。（圖／翻攝來義鄉公所臉書）

▼來義鄉公所呼籲民眾不要以身試法，也不要心存僥倖。（圖／翻攝來義鄉公所臉書）



莊景星苦口婆心呼籲：

►請很愛介紹部落山林的網紅們發揮你們的影響力，勸導一下喜愛山林的朋友，暫時勿上山。

►請喜愛來山上的年輕人們，請先管住玩樂的心情，宅在家玩電動、煮飯菜、讀一本書、玩音樂、視訊都可以吧！

►請家庭成員不要群聚來山上玩樂，移動跨區是容易感染的。

►請上級單位重視我們基層的原鄉防疫問題，是越來越嚴重。

►請部落的族人先好好保護自己，部落老人家需要防疫觀念。