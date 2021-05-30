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埔里一夕增4確診　縣府增設快篩據點防堵社區感染擴大

▲埔里鎮新增4名篩檢陽性案例。（圖／南投縣政府提供）

▲埔里鎮新增4名篩檢陽性案例。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

南投縣政府今日公布4例新冠肺炎採檢陽性個案，4位皆居住埔里鎮，其中3位為同住者，分別為53歲男性、49歲女性、25歲男性；另1位為友人25歲男性；縣府目前已委託埔榮、埔基醫院執行「新冠快篩專案」，並將辦理2場次社區篩檢站，防止疫情從草屯向東擴大延燒。

縣府衛生局指出，53歲男子從事景觀工程業，一家住在埔里鎮愛蘭里，15日與49歲妻子、25歲的兒子友人（分包商）同時北上至新北市坪林區工作、聚餐；16日開始感覺不適、在家休息，22日起有發燒情形，自行服用退燒藥並在家採一人一室自主隔離。

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▲埔里53歲工程包商男子足跡圖。（圖／南投縣政府提供）

▲埔里53歲工程包商男子足跡圖。（圖／南投縣政府提供）

但該男25日起又有咳嗽症狀、28日才由妻子陪同就醫，醫師詢問得知夫婦倆有北部活動史，妻子也有喉嚨不適症狀，主動進行核酸（PCR）檢驗，昨（29）日2人結果為陽性，且丈夫發燒、咳嗽情形未改善，就醫住院治療，妻子則由衛生局轉送至集中檢疫所收治。

▲埔里鎮包商49歲妻子足跡圖。（圖／南投縣政府提供）

▲埔里鎮包商49歲妻子足跡圖。（圖／南投縣政府提供）

53歲男子返回埔里後就因身體不適、在家自主隔離，49歲妻子則曾至德林藥局、7-11愛蘭門市、埔里鎮第三市場、有福中西早點等公共場所。

▲埔里鎮25歲男性友人足跡圖。（圖／南投縣政府提供）

▲埔里鎮25歲男性友人足跡圖。（圖／南投縣政府提供）

與夫婦倆同行北上的25歲分包商友人、同住所的25歲兒子獲通知後，到院採檢皆為陽性，且都有咳嗽、肌肉痠痛症狀，同樣送往集中檢疫所收治；2人足跡共計到過埔里鎮愛村橋河堤、7-11（愛蘭、日月潭、鑫潭、鑫益門市）、源士林粥品、美式炸雞店、港式鮮肉包、溪南里公墓附近、埔里鎮恆吉一路、廣華麵行、游檳榔、85度C埔里中正店、全聯福利中心埔里門市。

除了本日陽性新增4人，南投衛生局也匡列接觸者總共15人，包括53歲男子的母親，以及25歲友人的9名同住家屬，全都採檢為陰性，目前居家隔離中；25歲兒子的5名友人也完成PCR採檢，同樣居家隔離等待結果。

縣府指出，上述個案是否正式列為確診，須由中央流行疫情指揮中心統一公布為準。

▲▼埔里鎮25歲兒子足跡圖。（圖／南投縣政府提供）

▲▼埔里鎮25歲兒子足跡圖。（圖／南投縣政府提供）

▲埔里鎮新增4名篩檢陽性案例。（圖／南投縣政府提供）

埔里一夕增加4名陽性個案，南投環保局立即進行全鎮清消，衛生局昨除啟動疫調和防疫衛教宣導，也委請埔里基督教醫院、台中榮總埔里分院從今天到6月1日辦理「埔里鎮新冠肺炎快篩專案」；6月2日起則比照草屯在埔里設立社區快篩站，時間訂於6月2日下午2時至4時（仁愛公園）；6月4日下午2時至4時（枇杷集會所）；6月5日下午2時至4時（地理中心碑）。

▲南投縣政府委託埔里地區醫院辦理快篩專案、設立社區篩檢站。（圖／南投縣政府提供）

▲▼南投縣政府委託埔里地區醫院辦理快篩專案、設立社區篩檢站。（圖／南投縣政府提供）

▲南投縣政府委託埔里地區醫院辦理快篩專案、設立社區篩檢站。（圖／南投縣政府提供）

縣府表示，草屯社區篩檢站截至昨日止共累計2場次、篩檢427人，快篩陽性2人，快篩總陽性率0.47%；快篩陽性2人經現場採驗核酸檢測(PCR)，陽性1人，核酸檢測(PCR)陽性率0.2%；衛生局提醒今日至6月1日還有4場次，若與縣政府公佈確診者足跡有重疊者，或自覺有新冠肺炎（COVID-19）臨床症狀者（發燒、上呼吸道症狀、腸胃道症狀），請攜帶健保卡、全程戴醫用口罩，勿搭乘大眾運輸工具，到指定地點接受篩檢。

6家指定採檢醫院：衛生福利部南投醫院、南投基督教醫院、埔里基督教醫院、台中榮總埔里分院、佑民醫院、竹山秀傳醫院

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