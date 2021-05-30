網傳「北港有人確診了」　假的啦！雲林警：最高罰300萬

▲網路亂傳確診假訊息。（圖／雲林縣警局提供）

記者蔡佩旻、唐詠絮／雲林報導

本土疫情日益嚴峻，雲林有民眾於5月29日在臉書社群「北港在地生活」張貼「我們最愛的故鄉北港也有出現1名確診病例」訊息，請衛生局認定此為假訊息，最重可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科300萬元以下罰金，請民眾勿再轉傳與散布，以免觸法遭罰。

雲林警方指出，北港鎮目前並無確診案例，已涉嫌損害公眾及他人，雲林縣警察局隨即報請雲林地檢署指揮偵辦及展開調查，並將散佈訊息的蔡姓涉嫌人帶案說明稱「因聽友人提及有確診者足跡在北港，未經查證便張貼北港有確診病例於臉書社群，單純只是想提醒大家要加強防疫，沒有要造成大家恐慌」，詢後依違反「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第14條移送雲林地方檢察署偵辦。

雲林縣警察局局長朱宗泰表示，目前疫情日益嚴峻，民眾將未查證疫情訊息任意張貼、轉傳案件亦持續發生，散佈疫情假訊息，易造成民眾恐慌，疫情相關資訊以指揮中心公布為主，民眾接獲來源不明的訊息時，可透過疾管署全球資訊網、疾管家Line官方帳號、疾管署臉書專頁等管道查證最新疫情資訊。

警方進一步呼籲防疫期間，如有隨意製造、散布或轉傳有關疫情之謠言或不實訊息，將依嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例速查嚴辦，最重可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科300萬元以下罰金。

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