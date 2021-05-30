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北市四級兵推曝光！全面停班、台鐵過站不停　防死者數超過殯儀館負荷

記者袁茵／台北報導

面對新冠肺炎疫情擴大，台北市政府30日上午舉辦防疫第四級警戒擴大管制兵棋推演，由台北市長柯文哲擔任統裁官。關於兵推內容，總共分為10大議題，其中包括民生物資採購、交通管制，以及若大量民眾身亡，超過北市殯儀館負荷人數該如何處理。

北市30日上午於防災應變中心召開防疫第四級警戒擴大管制兵棋推演，由柯文哲擔任統裁官，北市衛生局長黃世傑擔任主推官。關於兵棋推演方式，採狀況下達後進行回應，以及提問與討論，共分為10項議題，其中民眾最關切的分別為議題4「⺠生物資採購及分流」、議題5「交通及人員管制」、議題6「學校停課」、議題7「醫療衛生」。

▲▼柯文哲舉行兵棋推演。（圖／台北市政府提供）

關於民生物資採購及分流部分，除超商、超市、賣場、公用事業外，允許2萬1823家⺠生必需的餐館、麵包店、 蔬果行（限店面商家）營業；傳統零售市場部分，54處自治營業場域（48處公有零售市場）限制營業時間、業種限制、僅開放40處自治營業場域具生鮮及餐飲業攤商。

人流管制作為，民眾除了採購食物、醫療和必要工作需求外，非必要不得外出，且除了必要防疫人員之外全面停班停課，停止所有聚會活動，將規劃巡邏警力巡查各道路及公共場所，取締非必要外出⺠眾，要求儘速返家，也會派遣警力駐守於各大賣場、⺠生物資發放點，協助管制⺠眾排隊秩序、查證身分，全程蒐證；而重要⺠生物資運送車輛，由保安警察大隊1車2人隨後戒護。

▲▼柯文哲舉行兵棋推演。（圖／台北市政府提供）

道路交通管制部分，已規劃52處縣市交界橋梁與19處高速公路匝道，共71處管制點禁止車輛進出；台鐵、高鐵實施「北市境內車站過站不停」，北捷封閉各車站部分出入口、調整營運班距，不跨雙北營運；公車只開北市市境路線，YouBike 停止營運。

至於醫療衛生其中一項議題，如果大量民眾身亡超過本市殯儀館負荷人數，遺體火化部分，確診遺體棺木於醫療院所、自宅、加強版集中檢疫所及防疫旅館封棺完成後，於一定時間內運至二殯火化，倘若超過1日可火化數量，則加開約可放置200具遺體的臨時停柩室。

▲▼柯文哲舉行兵棋推演。（圖／台北市政府提供）

▲▼柯文哲舉行兵棋推演。（圖／台北市政府提供）

▲柯文哲舉行兵棋推演。（圖／台北市政府提供）

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