年輕人確診易猝死！重症醫「4原因破解」　嘆：病毒不會放過他們

▲不只是高齡者，近日出現30多歲確診者猝死家中的悲劇。（示意圖／記者陳雕文翻攝）

編按：國內新冠肺炎疫情嚴峻，昨（29）日確診數未見趨緩外，再新增21例死亡，創下單日新高，短短半個月來累積87死。從死亡的確診個案中，可發現從原本70、80歲的年長者，年齡逐漸下滑，昨日更有一名僅30多歲無慢性病史的男性，於21日出現咳嗽、嗅味覺異常，26日確診、27日到院前病逝。

文／黃軒醫師

為何年輕COVID－19確診者也易猝死？

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在美國

5月份開始，年齡50歲以下（36%），是住院的首要族群，接下來就是50～64歲的族群（31%）。他們開始發現，老人家（超過65歲）住院愈來愈少了！

在巴西

從2020年12月到2021年3月，發現小於39歲的死亡率是老人家的2倍，40歲和50歲各自是4倍、3倍的死亡率！

為何年輕易猝死？

於是愈來愈多專家，開始想知道為啥這些沒有慢性疾病的年輕人（＜50歲），為何變成了主要病重住院或病逝的對象？

1.英國變種病毒量超載

不管是美國或其他國家，大家都認為英國變種病毒，增加了40～70%傳播率。科學研究愈來愈清楚這些變種病毒，不會有年齡差異。年老者或年輕者，不只輕易傳播，而且都會容易在身體內帶著很高病毒量，在小於50歲的一些人，如果得到感染這種變異病毒，也易成為了重病！

2.免疫風暴心臟猝死

美國西雅圖研究發現COVID－19重症病人除了出現大家早知道的急性呼吸窘迫症候群（ARDS） ，甚至33％還發生心肌病變。肺部感染所產生的感染源、内生毒素（endotoxin），也有可能通過肺靜脈到達心臟，造成心臟的工作能力下降。

COVID－19冠狀病毒重症患者的敗血症，會刺激人體免疫系統，釋放大量腫瘤壞死因子α（Tumor Necrosis Factor alpha,TNF α）。TNF α是一類促炎症細胞因子，通常由全身各組織中的巨噬細胞產生。

具有細胞毒性（cytokines storm）風暴以及散佈性的休克現象，會使心血管系統功能產生障礙。此外，顯著的心肌功能障礙（myocardial depression）也是在敗血症中常被發現的心臟猝死。

▲無症狀或輕微感染者可能因「快樂缺氧」喪命，因此務必留意自身症狀及血氧濃度變化。（示意圖／記者李毓康攝）

3.快樂缺氧的猝死

這些「快樂缺氧」（Happy Hypoxia），依舊會死人的

不要告訴我，無症狀或輕微感染者，肺都是健康的，人是不會死的！有的，只是有些人正在「快樂缺氧」（Happy Hypoxia），而這一切只是死神的慣用的手法，連病人本身，也不知道他快要死了，更何況沒有受訓重症醫療訓練過的家人呢，猝死在家，也就常常引起很多遺憾在家中了。

這些「快樂缺氧」（Happy Hypoxia），依舊會死人的，且一點都不會使人快樂啊！

4.基因缺損易猝死

科學家愈來愈清楚，有些COVID－19容易猝死，也許和體內的基因有關。一個跨28個國家的COVID－19 患者死亡的基因分析，那些有ORF1ab 4715L和S蛋白614G變異基因，是和COVID－19患者高死亡感染是非常有關係。

另一個荷蘭的研究，屬於年輕人的基因缺損發現：那些完全健康，也沒有任何肥胖或任何慢性疾病的患者，在他們的身體內，母親體內都發現有X染色體TLR7的異常現象！

這種少見的X染色體TLR7的異常，導致了這些年輕人容易猝死，因為這些人遇到COVID－19冠狀病毒重症引發的敗血症，是不能刺激人體免疫系統，釋放大量腫瘤壞死因子α（Tumor Necrosis Factor alpha,TNF α）。參與這場的戰爭，自然很快敗血症來而忽然往生了！

年輕的猝死多原因

由於年輕，無任何病史，這是大家非常容易忽略的一群人！但英國變種病毒 ，並不會放過他們，尤其是如果本身病毒超戴，基因又缺陷，細胞風暴又阻止不了，再加入隱形的缺氧，這些都是年輕COVID－19Ｆ確診者易猝死的原因，也要注意自己身體症狀、血氧濃度狀態快速的變化，才正確。

本文經授權轉自：黃軒醫師《為何年輕COVID－19也易猝死？ 》