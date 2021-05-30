桃園跟進四級兵推？　鄭文燦2度回應了：只做規劃不實地演練

▲桃園市長鄭文燦舉行防疫記者會。（圖／翻攝鄭文燦臉書）

記者戴若涵／桃園報導

本土疫情持續延燒，雙北尤其嚴峻，台北市長柯文哲預計於今（30）日進行升級為四級警戒的「閉門兵推」。桃園市長鄭文燦29日表示，若有升為四級警戒的可能，將針對「居家令」等規範儘早進行規劃，規劃完後會做出一個範本，上午面對媒體進一步詢問，是否會實地演練，鄭文燦也回應了。

鄭文燦29日上午召開防疫記者會指出，去年就有針對幾個部分作演練，包括社區、長照機構做防疫演練、疫苗接種普及化預先規劃，未來假設有可能提升為四級警戒，將針對「居家令」所有人不得上班上課進行規劃，也會兵推演練。

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至於居家令該如何執行，鄭文燦表示，不只有交通封鎖，還有哪些是必要的維生系統，包括醫院、藥局、超市等處，居家令外出的時間、次數將會限制，市府也會儘早規畫，規劃完會儘速做出一個範本。

面對媒體追問，升四級警戒範本規劃完成後，是否會進行實地演練，鄭文燦30日在記者會上回應，「四級規劃中央有一定標準，有6大要求，除了維持民生必須運作之外，要進行居家令，停止上班上課，國家基礎的設施跟民生維持的設施，這兩個部分一樣要運作，四級管制跟防災計畫書一樣，只做規劃不做實地演練。」