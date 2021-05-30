竹縣小吃店偷營業　架攝影機與警諜對諜！6男女無罩開趴被抓包

▲新湖分局29日進行防疫稽查，查獲一處小吃店違反防疫令偷偷營業。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

防疫持續警戒，第一線員警不敢掉以輕心，為防止疫情擴散，仍不定時、不定點稽查各營業場所是否違反防疫令。新湖分局29日查獲一起違反禁業令偷偷營業的卡拉ok小吃店，除了要求店家及客人即立結束聚會離開，同時將稽查紀錄函送主管機關依法裁罰。

29日上午由新湖分局分局長陳啟明親自率員警前往執行稽查，於湖口鄉台一線一處小吃店，發現該店大門敞開，不過1樓燈光關閉，外觀看似已經停業，但警方靠近店內卻發現樓上有聚集的喧嘩聲，經循聲於樓上歌唱包廂內有4男2女共6人群聚飲酒共餐，現場聚集除已超過規定人數，另業者及客人均未戴口罩，警方稽查時還發現，桌上擺放一臺1樓遠端監視畫面，業者一邊聚會，一邊監看樓下人員進出，以躲避查緝，所幸警方細心查察，才讓業者無所遁形。

▲▼歌唱包廂內有4男2女共6人未戴口罩群聚飲酒共餐，警方還發現業者使用遠端監視，一邊聚會一邊監看樓下人員進出，躲避查緝。

警方除再次向民眾宣導防疫規定外，同時要求店家立即停止營業、消費者離場，並將稽查紀錄函送主管機關依法裁罰。

新湖分局呼籲，疫情期間，請大家遵守防疫規定，警方也將不定時查察，如有發現違反防疫規定情事，絕對會嚴格取締，移送主管機關予以重罰，以遏止投機行為，造成破口。另請民眾減少非必要的移動、活動或集會，降低病毒傳播風險，防止疫情擴散。

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