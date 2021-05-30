可望見曙光時間曝　醫：台灣這波守得很棒！柯P判斷台北很準

記者陳俊宏／綜合報導

本土病例連續15天破百，這波疫情死亡人數累計87人。振興醫院急診重症醫學部主治醫師蔡賢龍今天（30日）表示，以目前多數民眾的自主控制，對病毒的了解與疫苗的注射，希望6、7月可以看到曙光，不然心理會開始疲累乏力。他也說，之後死亡個案可能累積至150人到200人。

蔡賢龍在臉書說，對照世界各國爆發的狀況，台灣這波守得很棒，這兩周控制住沒有指數爆發，因為有校正回歸，當初的情況比較清楚，其實每天都將近500人次，隨著每日校正回歸數字下降，當日數字慢慢接近當時狀況。

蔡賢龍指出，累積個數每兩天上升1000人，所以預估死亡累積個數更高，雖然死亡率初估1.5%，但外國初期死亡率會較高，可能要估到2%左右，之後才會慢慢下降，之後可能累計到快150至200人，「唉，只能祝福一切。」

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▼蔡賢龍認為，柯P判斷台北很準，萬華可能有控制住。（圖／台北市政府提供）

蔡賢龍表示，台北市長柯文哲柯P判斷台北很準，萬華可能有控制住，前幾天一線在萬華附近的急診醫師也這麼覺得，該傳染的都快抓完，該採檢的也都採到；接下來是其他區了，若其他區域守住！相當有機會成功！只是其他區看起來隱隱要上升的感覺。

蔡賢龍提到，武漢疫情大爆炸，極端嚴格封城3個月才恢復；以目前多數民眾的自主控制，對病毒的了解與疫苗的注射，希望6、7月可以看到曙光，不然心理會開始疲累乏力。

蔡賢龍說，隨著下周連續下雨，疫苗的數量陸續上升，各醫院準備持續到位，民眾高比例自主防疫，似乎即將看到有轉機，再努力兩個月一定會有不同。

▼指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）



中央流行疫情指揮中心29日公布國內新增320例本土個案，另有校正回歸本土個案166例，總計493例，確診個案中新增21例死亡。

指揮中心表示，新增320例本土病例，為169例男性、151例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於今年5月7日至5月28日；另校正回歸個案166例中，為90例男性、76例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於5月6日至5月27日。

指揮中心指出，綜上所有本土個案共486例，以新北市224例最多，其次為台北市168例、台中市33例、桃園市19例、基隆市14例、台東縣、宜蘭縣各5例、花蓮縣、嘉義縣各4例、苗栗縣3例、新竹縣及彰化縣各2例，雲林縣、高雄市及新竹市各1例。

指揮中心說，其中萬華活動史相關36例、茶藝館相關2例，其他已知感染源158例、關聯不明49例、疫調中241例，相關疫情調查持續進行中。