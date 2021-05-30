嘉義市公寓大樓防疫升級　進出實聯制+外送物流集中

▲嘉義市大廈管制新措施。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為防止COVID-19新冠肺炎疫情擴散，嘉義市政府呼籲請公寓大樓於1樓大廳或空曠處設置「外送物流集中收取處」或「取物區」進行貨品領取及取餐，避免外送員進入大樓，共同守護社區防疫安全。

▲嘉義市大廈進出實聯制，外送物流集中收取處。（圖／嘉義市政府提供）

為防止COVID-19新冠肺炎疫情進入社區，請公寓大樓確實執行社區出入門禁管理，落實外來訪客實聯制，若公寓大樓有聘請管理員應於1樓設置「外送物流集中收取處」，除特殊情況之外，由管理員統一收取並禁止物流人員或外送員進入大樓，無管理員的大樓應自行於1樓設置取物區，除特殊情況之外，避免外送員送餐上樓保障雙方防疫的安全，另為避免接觸感染，住戶可多加利用線上支付系統付費避免人與人之間之接觸。

嘉義市政府呼籲，公寓大樓防疫措施包括：一、進入大樓訪客應遵守實聯制、量體溫及手部噴酒精消毒；二、宣導住戶出門時應配戴口罩、勤洗手，做好個人衛生管理；三、公共區域應加強消毒；四、進入電梯等密閉空間避免交談；五、社區室內遊戲室等空間暫停使用；六、設置外送員貨品集中地點等六大措施並應徹底實施，請大樓與市府聯手抗疫，嚴防傳染病進入社區。

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