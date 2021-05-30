　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

嘉義市公寓大樓防疫升級　進出實聯制+外送物流集中

▲嘉義市大廈進出實聯制，外流收送貨同一集中區。（圖／嘉義市政府提供）

▲嘉義市大廈管制新措施。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為防止COVID-19新冠肺炎疫情擴散，嘉義市政府呼籲請公寓大樓於1樓大廳或空曠處設置「外送物流集中收取處」或「取物區」進行貨品領取及取餐，避免外送員進入大樓，共同守護社區防疫安全。

▲嘉義市大廈進出實聯制，外流收送貨同一集中區。（圖／嘉義市政府提供）

▲嘉義市大廈進出實聯制，外送物流集中收取處。（圖／嘉義市政府提供）

為防止COVID-19新冠肺炎疫情進入社區，請公寓大樓確實執行社區出入門禁管理，落實外來訪客實聯制，若公寓大樓有聘請管理員應於1樓設置「外送物流集中收取處」，除特殊情況之外，由管理員統一收取並禁止物流人員或外送員進入大樓，無管理員的大樓應自行於1樓設置取物區，除特殊情況之外，避免外送員送餐上樓保障雙方防疫的安全，另為避免接觸感染，住戶可多加利用線上支付系統付費避免人與人之間之接觸。

嘉義市政府呼籲，公寓大樓防疫措施包括：一、進入大樓訪客應遵守實聯制、量體溫及手部噴酒精消毒；二、宣導住戶出門時應配戴口罩、勤洗手，做好個人衛生管理；三、公共區域應加強消毒；四、進入電梯等密閉空間避免交談；五、社區室內遊戲室等空間暫停使用；六、設置外送員貨品集中地點等六大措施並應徹底實施，請大樓與市府聯手抗疫，嚴防傳染病進入社區。

潔淨齒縫一手搞定生活必備遠離牙周問題

ET快訊
士林傳統市場今天「人潮塞爆」！　比晚上夜市熱鬧
網約D級正妹！出現50歲大媽　男無奈改半套
颱風最快今生成！「一坨粉色雲團」豪雨製造機　北部變天時間曝
四級警戒「在家也要戴口罩」　官員曝升級可能性

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

嘉市疫情記者會手譯員戴透明罩　方便聽障者讀唇語

嘉義市公寓大樓防疫升級　進出實聯制+外送物流集中

快訊／彰化突公布12處足跡！塔塔加停車場到屏東東隆堂　跨5縣市

快訊／飛金門航班127人自願快篩　「3人陽性」緊急加驗PCR

國際佛光會贈關山警防疫面罩　強化台東員警執勤安全

部立台東醫院列新冠確診專責醫院　馬偕收染疫重症

台南久旱降雨　黃偉哲希望疫情加0水情不加0

台東青年自組「青農陸戰隊」　社區清消防疫即刻啟動

台南落實防疫強化取締　衛生局各式違規罰金共125萬元

台南市施打疫苗首日4762劑　黃偉哲：提高疫苗拖打量能保障市民健康

小薰遭詐騙「5位數」戶頭剩378元！　公開全過程…勇兔吐槽：真的很蠢

女友錢包掉餐廳...已開40mins路程 男友怒罵「給我聰明點」下秒被打臉

華視主播林彥汝一家三口都確診！　聲音沙啞曝隔離現狀

鳳梨90度鞠躬道歉「原來你是柯震東」！　宋芸樺見鼠薯尖叫...被3.4萬人嚇到「求掉粉」

高雄旗山出現首例新冠肺炎案例！　確診男淚曝足跡：病毒到我這就好

萌娃睡覺「卡縫」淡定揮小手求救　爸被媽喊醒：你卡住怎麼不出聲XD

高雄祕境11男女「無口罩爽玩水」　罰單66萬起！見警傻眼：全都罰？

倒楣通緝犯因妻脫口罩猛吃被攔　警稱規定趁機銬住他...移送法辦

孩騎腳踏車紅燈硬衝...他險撞上 好心提醒反遭嗆：那你不會停嗎

為病床槓中央！怒斥石崇良鬼扯　柯：敢講那種幹話我病歷砸過去

嘉市疫情記者會手譯員戴透明罩　方便聽障者讀唇語

嘉義市公寓大樓防疫升級　進出實聯制+外送物流集中

快訊／彰化突公布12處足跡！塔塔加停車場到屏東東隆堂　跨5縣市

快訊／飛金門航班127人自願快篩　「3人陽性」緊急加驗PCR

國際佛光會贈關山警防疫面罩　強化台東員警執勤安全

部立台東醫院列新冠確診專責醫院　馬偕收染疫重症

台南久旱降雨　黃偉哲希望疫情加0水情不加0

台東青年自組「青農陸戰隊」　社區清消防疫即刻啟動

台南落實防疫強化取締　衛生局各式違規罰金共125萬元

台南市施打疫苗首日4762劑　黃偉哲：提高疫苗拖打量能保障市民健康

找工作的快看過來　十大面試必考題出爐！

女主播曝傳統市場「塞爆實況」遭出征！挨轟打擊攤商生計…高EQ回應

闖民宅喊「不給錢就要讓我爽」還先跑廚房拿沙拉油！她被壓床爆哭

法演唱會封測！5000人「無社交距離」狂歡　研究病毒傳播風險

這怎麼跑？天使三壘手狂奔34公尺　完成罕見雙殺守備

李艷秋提6點質疑國產疫苗　「有人趁機發國難財？」

BMW「M3 Touring」上路測試被捕　金色卡鉗、輕量鋁圈帥翻

台北橋蛇行變換車道害女業務重摔險截肢　騎士判賠77萬

町田啓太溫柔寫真秒入坑！《動森》「絨毛收納包」先加購物車

快訊／南投新增4例PCR陽性個案　工程包商夫婦一家三口染疫

絕美理髮師中空爆乳剪男客頭毛　養眼片瘋傳❤本尊出面曝光價碼

地方熱門新聞

快訊／彰化公布12處足跡！橫跨5縣市

飛金門127人自願快篩　3人陽性

紓困4.0弱勢家庭每人4500補助　桃園6／3撥付

即／苗栗確診加3　縣府下午公布足跡　

即／彰化最新確診足跡！淨土「二水鄉」

自營作業者補貼3萬、勞工貸款10萬！　紓困雙箭擬再次實施

黃偉哲希望疫情加0水情不加0

嘉義縣推牡蠣新鮮宅配

嘉縣水上民宅5人群聚　警蒐證：屋主該重罰30萬

夜唱13人實名制亂寫　中市重罰！

青埔眼鏡蛇出沒　宗教團體放生的

臉書PO「健保紓困貸款不用還」假消息　警法辦

國際佛光會贈關山警防疫面罩

病患傳播力強！牙醫戴N95穿隔離衣仍染疫

更多熱門

相關新聞

快訊／彰化公布12處足跡！橫跨5縣市

快訊／彰化公布12處足跡！橫跨5縣市

彰化縣昨晚（29日）一口氣暴增12處足跡，確診者橫跨5縣市，地點從北港朝天宮外、屏東東隆堂、市場，到塔塔加停車場都有，網友一看傻眼，「活動力真強」。

台北醫院急診外「臨時搭棚」躺病患　她傻：好恐怖

台北醫院急診外「臨時搭棚」躺病患　她傻：好恐怖

疫情嚴重　封城是防疫的尚方寶劍

疫情嚴重　封城是防疫的尚方寶劍

台商岳母確診延誤送醫5小時亡　嘆：台灣醫療不堪一擊

台商岳母確診延誤送醫5小時亡　嘆：台灣醫療不堪一擊

快訊／澎湖公布女案例「活動足跡」　曾到馬公、台北、高雄

快訊／澎湖公布女案例「活動足跡」　曾到馬公、台北、高雄

關鍵字：

台灣防疫大廈管制物流外送集中

讀者迴響

熱門新聞

華視女主播1家3口確診！　聲音沙啞曝隔離現狀

快訊／澎湖公布女案例「活動足跡」　曾到馬公、台北、高雄

四級警戒「在家也要戴口罩」　指揮中心規定曝光！

快訊／「妖魔鬼怪天氣」出現！　中彰大雨閃電狂炸

劉嘉玲「公園嗨跳廣場舞」沒人發現！　還被提醒舞步

「快樂缺氧」來不及救！醫曝2招自救

「柯氏語錄」狂噴23天！柯文哲防疫槓中央

越南出現「新」變種！混合印度、英國毒株

台商岳母確診延誤送醫5小時亡　嘆：台灣醫療不堪一擊

鹿港一級警戒　天后宮淹水畫面曝

《火神的眼淚》結局越寫實越無奈

柯文哲大暴怒！鄉民捏冷汗：水差點噴出來

3點曝陳時中BNT疫苗說法可疑！疾管署內藏「未來人」

快訊／雷雨移到水庫上空了　國家警報響！彰化升級豪雨

快訊／郭台銘證實：空運500萬劑BNT疫苗

更多

最夯影音

更多
小薰遭詐騙「5位數」戶頭剩378元！　公開全過程…勇兔吐槽：真的很蠢

小薰遭詐騙「5位數」戶頭剩378元！　公開全過程…勇兔吐槽：真的很蠢
女友錢包掉餐廳...已開40mins路程 男友怒罵「給我聰明點」下秒被打臉

女友錢包掉餐廳...已開40mins路程 男友怒罵「給我聰明點」下秒被打臉

華視主播林彥汝一家三口都確診！　聲音沙啞曝隔離現狀

華視主播林彥汝一家三口都確診！　聲音沙啞曝隔離現狀

鳳梨90度鞠躬道歉「原來你是柯震東」！　宋芸樺見鼠薯尖叫...被3.4萬人嚇到「求掉粉」

鳳梨90度鞠躬道歉「原來你是柯震東」！　宋芸樺見鼠薯尖叫...被3.4萬人嚇到「求掉粉」

高雄旗山出現首例新冠肺炎案例！　確診男淚曝足跡：病毒到我這就好

高雄旗山出現首例新冠肺炎案例！　確診男淚曝足跡：病毒到我這就好

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

全民防疫毛毛商城享89折

全民防疫毛毛商城享89折

【全民防疫】寵物雲毛毛商城全館89折！好評再延長～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面