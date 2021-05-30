本土確診天天增加　王任賢：封城才是我們防疫的「尚方寶劍」

▲中華民國防疫學會理事長王任賢表示，封城是台灣防疫上面的尚方寶劍。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者趙蔡州／綜合報導

台灣本土疫情嚴峻，各界及政府開始有聲音傳出，討論「是否有封城的必要」，中華民國防疫學會理事長王任賢表示，三級警戒的情況還是有很多人不斷出門，而封城時一定是路上一個人都沒有，全部都限制在家裡面，封城是台灣防疫上面的尚方寶劍。

台灣連日確診數不斷增加，目前看不見有趨緩跡象，雙北市更是成了疫情重災區，眼看三級警戒還是阻止不了疫情傳播，外界已經在討論是否該進行更嚴格的方法。王任賢說，「做清零待查的時候，我做不來，台灣就是做不來啊，所以必須要靠一個，更強烈的方法去做，更強烈的方法是什麼，封城」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

王任賢指出，「現在還是三級，路上已經開始塞車了（許多人仍持續出門），你看到了沒有，限制社區的活動、有嗎」、「你知道封城的時候，路上一定是一個人都沒有，全都在家裡面是這樣子的做法，是我們防疫上面的尚方寶劍」

他強調，「封城的意思是，所有人都不准移動，因為我的公共衛生能量，沒辦法負擔了」、「居家檢疫、居家隔離我沒有了，我全部都是隔離．你每天都給我待在家裡，封城就是這樣封」。

前台大感染科醫師林氏璧也說，政府或政策上應該要有大刀闊斧的改變才行，「我們可能要直接升四級，趁一切還來得及之前」、「如同去年澳洲，澳洲有一波冬天疫情，三級封城管不住，只好升到四級，才終於把疫情壓下來」。

一旦封城，除了「非必要行為」否則不能外出，外出必須全程戴口罩，停止所有聚會、全面停班停課等，影響生活層面相當大，至於什麼時候會封城、怎麼執行，還要看中央及地方政府討論。