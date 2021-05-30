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台商岳母「確診無救護車」送醫5小時亡　他嘆：台灣醫療不堪一擊

▲▼台商岳母「確診無救護車」送醫5小時亡　他悲嘆：台灣醫療不堪一擊。（圖／東森新聞）

▲吳姓台商的岳母等不到救護車，送醫5小時後不治身亡。（圖／東森新聞）

記者鄒鎮宇／綜合報導

「原本引以為豪的台灣醫療...結果不堪一擊啊！」一名吳姓台商表示，他岳母26日確診卻等不到救護車，直到27日凌晨4點才被送到負壓隔離病房，卻在5小時後身亡，讓他感到非常不捨。

據《東森新聞》報導，吳姓台商表示，岳母長期在新北市洗腎，25日出現發燒症狀後，立刻進行PCR篩檢，26日得知確診。當時岳母的呼吸不順，家人不斷撥打119、110、1922卻始終沒有救護車可以來接送，直到27日凌晨4點才被救護車送到負壓隔離病房，但同日早上10時就因病身亡。

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▲▼台商岳母「確診無救護車」送醫5小時亡　他悲嘆：台灣醫療不堪一擊。（圖／東森新聞）

▲▼吳男感嘆台灣的醫療不堪一擊。（圖／東森新聞）

▲▼台商岳母「確診無救護車」送醫5小時亡　他悲嘆：台灣醫療不堪一擊。（圖／東森新聞）

吳姓台商表示，他本來以為台灣的醫療、生技能力感覺好像很厲害，「結果不堪一擊啊！」另外，他跟妻子要回台奔喪，入住時要繳交PCR檢測報告才能申請外出，但疫期嚴重無法確定報告出爐時間，讓他非常困擾。

吳姓台商感嘆，報告無法提供明確時間，讓他不能控制參加岳母頭七的日子，且交通費、隔離費用和檢測費用都太貴，至少要花7至8萬元，全都必須自費。

吳男妻子的二姊是一名護士，在SARS時期防疫犧牲，如今媽媽又因疫情而天人永隔，讓身為女婿的吳姓台商非常感嘆，延誤就醫到底誰要負責。

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