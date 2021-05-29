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台南弱勢津貼最快於6月3日撥款　急難紓困6月7日開放線上申請

▲台南市長黃偉哲指出，獨居長者篩檢需要居家檢疫、隔離之前，先要經過PCR篩檢結果這段空窗期，由市府負責幫忙，把長者安置到台南市防疫旅館。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲指出，首次弱勢津貼最快於6月3日撥入民眾帳戶，因應疫情急難紓困則預計於6月7日開放線上申請。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

行政院於5月28日公布加速因應第一波疫情紓困方案，台南市政府社會局為迅速啟動撥款程序，已提前請各區公所調查更新弱勢民眾名冊，首次弱勢津貼最快於6月3日撥入民眾帳戶，預估有7萬餘人受益，另外因應疫情急難紓困則預計於6月7日開放線上申請。

黃偉哲市長表示，為使受疫情影響的經濟弱勢民眾盡快得到幫助，已指示市府及公所人員從速從簡從寬受理申請案件。

社會局表示，為簡政便民，這次弱勢津貼加發作業，避免群聚感染，民眾不需親自至區公所申請，由社會局彙整自衛福部弱勢E關懷系統產出之符合資格者名單，提供予中央撥款至民眾指定帳戶。本次發放對象係針對為2021年5月列冊領有身心障礙者生活補助、中低收入老人生活津貼、弱勢兒童及少年生活扶助、弱勢家庭兒童及少年緊急生活扶助、低收入戶兒童生活補助、低收入戶就學生活補助、特殊境遇家庭子女（含孫子女）生活津貼或子女（含孫子女）教育補助，以及經政府列冊且未領取前項各款補助之低收入戶及中低收入戶兒童與少年。首批加發津貼採一次性撥付3個月共4500元，社會局表示，若民眾因故無法提供匯款帳戶，將另以匯票掛號寄送。

另外，本次因應疫情急難紓困原則與去年相同，原有工作因疫情請假或無法從事工作（含每月工作收入減少），致家庭生計受困；未加入軍、公、教、勞、農保等社會保險；未領有其他政府機關紓困相關補助、補貼或津貼；依戶籍內全部人口存款（戶內每人存款15萬元免納入計算）及收入總額，計算平均每人每月生活費未逾2021年當地每人每月生活費2倍者。符合資格者，每戶發給1至3萬元。為簡化申請流程及加速審核作業，2020年符合急難紓困資格者，本次免再申請，衛福部將主動勾稽比對相關資料；去年未符合資格者，亦不需再提申請，將查調去年申請之相關資料重新比對內審，如符合將列冊發給。

另為避免群聚感染風險，新申請案原則採線上申辦，民眾可透過線上系統申辦並查詢案件處理進度，衛福部預計6月7日開放，屆時將公告系統網址，民眾只要填列基本資料及上傳身分證、帳戶影本後即完成申請作業。民眾若對加發弱勢津貼、急難紓困方案或有任何疑問，可洽06-2933115或2995686洽社會局社會救助科。

黃偉哲市長強調，台南市政府不僅積極防疫超前部署，為了讓民眾更便利掌握相關紓困資訊，成立「紓困專案辦公室」，並整合相關紓困振興資訊，即時公告於市府「嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）專區」，相關紓困作業力求從優、從寬、從速。
黃市長表示，市府團隊全力持續陪伴臺南市民渡過難關，也提醒市民務必做好防疫措施。市民若需紓困諮詢服務，可撥打紓困專線電話06-2954293，提供市民更便捷的紓困諮詢服務管道。

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